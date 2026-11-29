هشدار زرد و نارنجی هواشناسی قزوین برای بارش‌های شدید و رگبار باران در ۱۰ و ۱۱ آذر. راهنمای کامل ایمنی و پیش‌بینی دقیق وضعیت جوی استان.

بر اساس اعلام رسمی از سوی کارشناسان اداره‌کل هواشناسی استان قزوین، پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد که یک سامانه بارشی قدرتمند از بعدازظهر روز سه‌شنبه وارد این استان خواهد شد و شدت و گستردگی بارش‌ها تا بعدازظهر روز چهارشنبه به اوج خود می‌رسد. در نتیجه این تغییرات ناگهانی جوی، هشدارهای سطح زرد و نارنجی برای مناطق مختلف صادر شده است.

جزئیات فنی و مکانیسم ورود سامانه بارشی

به گفته مهدی آخوندی، کارشناس ارشد اداره‌کل هواشناسی قزوین، خروجی‌های دقیق مدل‌های پیش‌بینی عددی نشان می‌دهند که وضعیت جو در سطح استان تا ظهر روز نهم آذر ماه نسبتاً پایدار خواهد بود. این پایداری و سکون جوی باعث می‌شود تا آلاینده‌های ناشی از ترافیک و صنایع در شهرهای شلوغ مانند قزوین و همچنین بخش‌هایی از کرج و تاکستان تجمع یابند. با این حال، این ثبات جوی تنها موقتی است و پس از ظهر سه‌شنبه، ورود سامانه بارشی تغییرات سریع و قابل توجهی را رقم خواهد زد.

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آخوندی افزود که با ورود این سامانه تا اوایل هفته آینده، بارش‌ها به صورت متناوب و پراکنده در برخی از نقاط استان آغاز خواهد شد. این بارش‌ها می‌توانند شامل رگبارهای شدید باران، فعالیت گاه‌به‌گاه رعد و برق، و وزش بادهای لحظه‌ای بسیار شدید باشند. در مناطق کوهستانی و سردسیر استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد که می‌تواند بر ترافیک و دید رانندگان تأثیر بگذارد.

زمان‌بندی دقیق هشدارها و سطح خطر

تأکید اصلی کارشناسان هواشناسی بر بازه زمانی حساس بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۰ آذر ماه تا بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۱ آذر است. در این بازه زمانی، بارش‌ها از حالت پراکنده خارج شده و گسترش می‌یابند. شدت این بارش‌ها به گونه‌ای است که باعث فعال شدن هشدارهای نارنجی در مناطق مستعد می‌شود. این هشدارها به معنای خطر قابل توجه برای زندگی و اموال شهروندان و نیاز به آمادگی کامل است.

صدور هشدار نارنجی توسط اداره‌کل هواشناسی قزوین نشان‌دهنده این است که بارش‌ها ممکن است منجر به طغیان ناگهانی رودخانه‌ها، لغزندگی شدید معابر، و اختلال در تردد خودروها شوند. این سطح از هشدار نیازمند توجه ویژه از سوی شهروندان و مسئولین ذی‌ربط برای جلوگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه است.

توصیه‌های ایمنی و پیامدهای عملی برای شهروندان

مهدی آخوندی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، به همشهریان توصیه کرد که هنگام رانندگی در روزهای پیش‌رو، مراقبت بیشتری نسبت به رانندگی در شرایط عادی داشته باشند. لغزندگی جاده‌ها ناشی از بارش باران و کاهش دید افقی به دلیل مه یا باران شدید، دو عامل اصلی خطر برای تصادفات جاده‌ای هستند. رانندگان باید سرعت خود را کاهش داده و فاصله ایمنی را حفظ کنند.

یکی از مهم‌ترین هشدارهای صادره مربوط به حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها است. کارشناسان هواشناسی به صراحت اعلام کرده‌اند که سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها ممکن است به صورت ناگهانی و بدون هشدار قبلی بالا بیاید. بنابراین، اتراق کردن، تفریح کردن یا پارک کردن خودرو در کنار این مسیرها اکیداً ممنوع و بسیار خطرناک است. شهروندان باید از تردد در نقاط پست و هموار که مستعد تجمع آب هستند، خودداری کنند تا از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.