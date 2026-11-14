نشست اتاق اصناف ایران با محوریت رفع موانع انرژی برگزار شد؛ پیش‌بینی قطعی گاز در گلستان، مازندران و خراسان شمالی و هشدار به صنایع برای استفاده از سوخت جایگزین.

نشست مهمی با محوریت بررسی راهکارهای مدیریت بحران انرژی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی در اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسئولان ارشد صنعت و اصناف تشکیل گردید، هشدارهای جدی درباره ناترازی سوخت و احتمال قطعی گاز در ایام پیک مصرف مطرح گردید. قاسم نوده‌فراهانی ، عضو هیئت‌مدیره اتاق اصناف، با اشاره به شرایط حساس پیش رو، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و کسب‌وکارها تأکید کرد.

پیش‌بینی قطعی گاز در سه استان شمالی

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست، سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در معرض خطر جدی قطعی گاز در روزهای آینده قرار دارند. نوده‌فراهانی تصریح کرد که به دلیل قرارگیری این استان‌ها در انتهای خطوط انتقال گاز و شرایط نامساعد جوی، احتمال قطع سوخت در ایام اوج مصرف وجود دارد. وی خواستار مدیریت هوشمندانه مصرف در این مناطق شد تا از تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای صنفی و صنعتی جلوگیری شود.

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نقش حیاتی سوخت جایگزین در بخش صنعت

عبدالله مهرگان، نماینده شرکت ملی گاز ایران، با تشریح آمار دقیق مصرف، اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از منابع جنوب تأمین و از طریق خطوط اصلی به سراسر کشور منتقل می‌شود. به دلیل این مسیر طولانی، استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی بیشترین آسیب‌پذیری را نسبت به نوسانات عرضه دارند. مهرگان بر ضرورت استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند سوخت مایع در شهرک‌های صنعتی و واحدهای پرمصرف تأکید کرد.

هشدار به صنایع برای برنامه‌ریزی جایگزین

مسئولان اتاق اصناف ایران هشدار دادند که واحدهای صنعتی و صنفی باید بدون فوت وقت، برنامه‌های جایگزین برای تأمین انرژی خود تدوین کنند. نوده‌فراهانی افزود که صرفه‌جویی در مصرف گاز بخش تجاری و صنعتی، نقش کلیدی در حفظ تعادل شبکه دارد. وی از فعالان اقتصادی خواست تا با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، نیاز خود به سوخت‌های غیرگازی را از هم‌اکنون برآورد و برای تأمین آن اقدام کنند.

هماهنگی سازمان بسیج اصناف برای ثبات بازار

در ادامه این جلسه، احمد پورحیدری، جانشین سازمان بسیج اصناف، گزارشی از اقدامات انجام‌شده جهت تنظیم بازار ارائه داد. وی بر لزوم تداوم خدمات ضروری در شرایط اضطراری تأکید کرد و از همکاری نزدیک سازمان با سایر نهادها برای پایش قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد کمبود خبر داد. پورحیدری خواستار نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی در رعایت الگوی صرفه‌جویی شد.

نتایج نهایی و الزامات اجرایی پیش‌رو

سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، در جمع‌بندی نشست، بر ضرورت هم‌افزایی میان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد. وی هدف نهایی را حفظ ثبات بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه بحران انرژی دانست. سازمان بسیج اصناف اعلام کرد که پیگیری مستمر مصوبات این جلسه را در دستور کار خود قرار داده تا از بروز اختلال جدی در زندگی روزمره مردم و فعالیت اقتصادی جلوگیری به عمل آید.