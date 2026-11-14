سفارت آمریکا در عربستان سعودی با هشدار درباره حملات حوثی‌ها، محدودیت‌های سفر کارکنان دولتی و وضعیت فرودگاه‌های ریاض را تشریح کرد.

سفارت ایالات متحده آمریکا در ریاض با انتشار یک هشدار امنیتی جدید، شهروندان آمریکایی مستقر در خاورمیانه را فراخوانده است تا هوشیاری خود را به دلیل افزایش تهدیدات افزایش دهند. این بیانیه که روز شنبه ۲۳ آبان در وب‌سایت سفارت منتشر شد، به صراحت خطر حملات مسلحانه توسط حوثی‌ها ی یمن که توسط جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، را برجسته کرده است. هدف‌گیری احتمالی مقامات آمریکایی و زیرساخت‌های حیاتی، عامل اصلی این اخطار فوری از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده است.

جزئیات عملیاتی حملات و محدودیت‌های امنیتی

این هشدار تأکید می‌کند که حوثی‌های حمایت شده توسط تهران در حملات اخیر علیه عربستان سعودی، از جمله حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی، نقش مستقیم داشته‌اند. سفارت آمریکا اشاره کرد که این حملات منجر به تلفات غیرنظامیان و اختلالات گسترده در سفرهای هوایی شده است. وزارت امور خارجه آمریکا از اول آبان، برابر با ۲۳ اکتبر، دستور تخلیه کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده‌شان را صادر کرده است. این دستور همچنان به قوت خود باقی است و ترک عربستان سعودی برای این گروه الزامی تلقی می‌شود.

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مقررات سفر و دسترسی به فرودگاه‌های منطقه

کارکنان دولت آمریکا که مجوز ماندن دارند، برای استفاده از هر یک از فرودگاه‌های عربستان سعودی نیاز به مجوز ویژه از رئیس نمایندگی دیپلماتیک دارند. همچنین سفر به مناطق واقع در فاصله کمتر از ۲۰ مایلی مرز یمن کاملاً ممنوع اعلام شده است. سفر به استان‌های جازان، عسیر و نجران و همچنین شهرهای قطیف، ینبع و طائف تنها با دریافت مجوزهای خاص امکان‌پذیر است. این محدودیت‌ها به منظور کاهش مواجهه مستقیم با موشک‌ها و پهپادهای هدف‌قرارگرفته به سمت مناطق شهری و مرزی اعمال شده‌اند.

وضعیت عملیاتی فرودگاه‌های اصلی و پروازها

فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض از اول آبان فعالیت محدود خود را برای پروازهای داخلی و برخی پروازهای بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی عربستان از سر گرفته است. شماری از پروازهایی که پیش‌تر از فرودگاه ریاض انجام می‌شدند، اکنون از فرودگاه بین‌المللی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز در منطقه قصیم انجام می‌شوند. فرودگاه‌های بین‌المللی جده و دمام نیز فعال هستند، اما برخی پروازها در این فرودگاه‌ها با تأخیر یا لغو روبه‌رو شده‌اند. شهروندان آمریکایی هشدار داده‌اند که احتمال بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرهای هوایی همچنان بالاست.

قوانین عکس‌برداری و پروتکل‌های ایمنی شهروندان

سفارت آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داد که مقام‌های عربستان سعودی تصویربرداری یا انتشار اطلاعات مربوط به سامانه‌های مقابله با موشک‌ها، پهپادها و محل اصابت حملات را ممنوع کرده‌اند. شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل رعایت نکردن این مقررات، از جمله عکس‌برداری از ساختمان‌های دولتی و محل اصابت حملات، بازداشت شده‌اند. سفارت تأکید کرد که شهروندان آمریکایی هنگام حضور در عربستان سعودی مشمول قوانین این کشور هستند و باید از دستورالعمل‌های مقام‌های محلی پیروی کنند. همچنین توصیه شده است که از تجمعات دوری کنند و در صورت وقوع حمله هوایی، از پنجره‌ها و بقایای پرتابه‌ها فاصله بگیرند.

سایر مسیرهای حمل و نقل و خدمات کنسولی

بر اساس گزارش سفارت، گذرگاه‌های مرزی زمینی عربستان سعودی، از جمله گذرگاه ملک فهد به بحرین، همچنان باز هستند و مسیرهای جاده‌ای اصلی در ریاض، جده و ظهران نیز فعالیت عادی دارند. فرودگاه‌های بین‌المللی کشورهای همسایه، از جمله بحرین، اردن، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی نیز همچنان فعال هستند. خدمات اضطراری کنسولی برای شهروندان آمریکایی در عربستان سعودی همچنان ارائه می‌شود. مسافران خواسته شده‌اند برای دریافت تازه‌ترین هشدارهای امنیتی، وضعیت سفر و پروازهای خود را از طریق وزارت امور خارجه و شرکت‌های هواپیمایی پیگیری کنند.