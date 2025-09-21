سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، نسبت به وقوع بارش‌های شدید، وزش باد شدید و مواج شدن دریا در مناطق مختلف کشور هشدار داد. این هشدارها شامل استان‌های شمالی، غربی، جنوب غربی و سواحل جنوبی و همچنین ارتفاعات البرز می‌شود. از شهروندان درخواست می‌شود تا با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی ، طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، به ویژه نیمه شمالی این استان‌ها، و در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استان‌های زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز، شاهد شرایط جوی ناپایداری خواهیم بود. این شرایط شامل رگبار و رعد و برق ، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما است. این الگوهای جوی، حاصل از نفوذ سامانه‌های بارش ی فعال در منطقه است که می‌تواند منجر به بروز مخاطراتی شود.

به گزارش تسنیم، در روز چهارشنبه، این شرایط در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی ادامه خواهد داشت. همچنین، در روز پنجشنبه، شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال استان‌های سمنان و خراسان رضوی، در برخی ساعات شاهد بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک خواهند بود. لازم به ذکر است که بارش برف در ارتفاعات شمال غرب کشور طی دو روز آینده دور از انتظار نیست. علاوه بر این، در ساعات بعد از ظهر و شب، در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. این تغییرات جوی، ناشی از جابه‌جایی توده‌های هوا و تعامل آن‌ها با شرایط جغرافیایی منطقه است که می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد.\در ادامه، سازمان هواشناسی نسبت به وزش باد شدید موقت طی سه روز آینده در نوار شرقی، غرب، جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز هشدار داده است. در نقاط مستعد، این وزش باد می‌تواند منجر به بروز گرد و خاک شود. همچنین، طی دو روز آینده، دریای خزر مواج خواهد بود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، خلیج فارس نیز مواج پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی، به‌ویژه برای فعالیت‌های دریایی و ساحلی، می‌تواند خطرآفرین باشد. پیش‌بینی‌ها حاکی از تقویت سامانه بارشی است که از یک‌شنبه 30 شهریور 1404 در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی آغاز می‌شود و در دوشنبه 31 شهریور 1404 در گیلان، مازندران، اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی به اوج خود می‌رسد. این سامانه بارشی، خطراتی از قبیل بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، مه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال رانش کوه، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت را به همراه دارد. سازمان هواشناسی توصیه می‌کند از برپا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها خودداری شود. همچنین، احتیاط در جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو و فعالیت‌های گردشگری و کوه‌نوردی، احتیاط در سفرهای بین شهری، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان ضروری است.\علاوه بر این، سازمان هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در خلیج فارس هشدار داده است. این شرایط از دوشنبه 31 شهریور 1404 در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر آغاز می‌شود و تا پنج‌شنبه 3 مهر 1404 در استان‌های بوشهر و هرمزگان ادامه خواهد داشت. این مخاطرات شامل غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی، اختلال در ترددهای دریایی قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی است. سازمان هواشناسی توصیه می‌کند از شنا کردن خودداری شود و فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی متوقف گردد. همچنین، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی ضروری است. این هشدارها و توصیه‌ها، با هدف حفظ ایمنی و کاهش خسارات احتمالی صادر شده است و رعایت آن‌ها از سوی شهروندان و فعالان اقتصادی، حائز اهمیت فراوان است





