افزایش هشدارها درباره پیامدهای فاجعه‌بار جنگ در ایران و اختلال در تامین امنیت غذایی، همزمان با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و مخالفت شدید با مذاکره با آمریکا.

نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی در برلین با تاکید بر ضرورت عدم تعامل اروپا با جمهوری اسلامی و پوشش رسانه‌ای دقیق‌تر تحولات ایران به پایان رسید.

همزمان، هشدارها درباره پیامدهای فاجعه‌بار جنگ در ایران، به ویژه در حوزه امنیت غذایی، افزایش یافته است. الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، اعلام کرده که اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی ناشی از تنش‌ها در تنگه هرمز، می‌تواند بیش از ۳۰ میلیون نفر را به زیر خط فقر بکشاند. این در حالی است که کشاورزان در فصل کشت با کمبود کود مواجه هستند و بهره‌وری بخش کشاورزی به شدت کاهش یافته است.

دی کرو پیش‌بینی می‌کند ناامنی غذایی در ماه‌های آینده به اوج خود خواهد رسید و امکان جلوگیری از آن بسیار محدود است. علاوه بر این، کمبود انرژی و کاهش حواله‌های ارزی نیز از دیگر پیامدهای این بحران است. در عرصه بین‌المللی، ارتش اسرائیل بار دیگر به غیرنظامیان لبنانی هشدار داده است که به روستاهای جنوب لبنان بازنگردند. این هشدار در حالی صادر می‌شود که آتش‌بس شکننده‌ای بین اسرائیل و حزب‌الله برقرار است.

سخنگوی ارتش اسرائیل، افیخای ادرعی، دلیل این هشدار را ادامه فعالیت‌های تروریستی حزب‌الله عنوان کرده و تاکید کرده که ارتش اسرائیل در مواضع خود در جنوب لبنان مستقر مانده است. محدودیت‌هایی نیز برای نزدیک شدن به مناطق خاصی مانند رود لیتانی و وادی السلحنی اعمال شده است. در همین حال، مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا نیز با موانع و اختلاف‌نظرهای جدی مواجه است.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون سابق رئیس‌جمهور، پاکستان را به دلیل وابستگی به عربستان سعودی و نفوذ آمریکا، کشور مناسبی برای میانجی‌گری نمی‌داند و معتقد است حضور سرویس‌های امنیتی امارات در بلوچستان پاکستان، این کشور را به محیطی نامناسب برای مذاکره تبدیل کرده است. مواضع تند نمایندگان مجلس ایران نیز نشان‌دهنده عدم تمایل به هرگونه مذاکره‌ای است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس، هرگونه مذاکره را تا زمانی که آمریکا به شکست اقرار نکند، ممنوع اعلام کرده و خواستار هدف قرار دادن امکانات کشورهایی شده که به تروریست‌ها برای کشتن مقامات ایرانی کمک می‌کنند. در داخل ایران، خبرهایی مبنی بر اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز منتشر شده است.

محسن سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، تایید کرده که جمهوری اسلامی از کشتی‌ها وجوهی را دریافت می‌کند و میزان این وجوه بستگی به نوع محموله و میزان ریسک دارد. او تاکید کرده که قواعد این عوارض توسط تهران تعیین می‌شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان ایرانی بر مقاومت در برابر دشمنان و دفاع از خاک کشور تاکید می‌کنند.

محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا، گفته که تا زمانی که یک پاسدار در ایران زنده است، اجازه ورود آمریکایی‌ها به این کشور داده نخواهد شد. عباس موسوی، مسئول تشریفات ریاست‌جمهوری، نیز روند توافق را زمان‌بر و مذاکره با دشمن را در شرایط جنگی دشوار توصیف کرده است. این اظهارات نشان‌دهنده فضای پرتنش سیاسی و امنیتی حاکم بر ایران و عدم تمایل به سازش با غرب است.

شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری خود بر این نکته تاکید داشت که ادامه روی کار جمهوری اسلامی منجر به جنگ‌های بیشتر خواهد شد و خواستار حمایت اروپا از مردم ایران و پوشش رسانه‌ای دقیق‌تر تحولات این کشور شده است





