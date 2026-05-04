هشدار سطح نارنجی هواشناسی مازندران: سامانه بارشی فعال در راه

صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۴ از سوی هواشناسی مازندران در خصوص ورود سامانه بارشی و پیش‌بینی رگبار باران، وزش باد شدید، رعدوبرق و احتمال تگرگ در ارتفاعات نیمه‌غربی استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت.

معاون توسعه اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۴، از ورود یک سامانه بارشی فعال به ارتفاعات نیمه‌غربی استان خبر داد. این هشدار که برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت صادر شده است، بیانگر احتمال وقوع شرایط جوی نامساعد و مخاطره‌آمیز در مناطق کوهستان ی و نیمه‌ کوهستان ی مازندران است.

احمد اسدی، معاون توسعه اداره‌کل هواشناسی، با تاکید بر فعال شدن این سامانه از بعدازظهر و شب، پیش‌بینی کرد که این وضعیت منجر به رگبار باران‌های شدید، وزش بادهای لحظه‌ای و تند، رعدوبرق‌های پی‌درپی و حتی احتمال بارش تگرگ در برخی مناطق خواهد شد. این شرایط جوی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم و زیرساخت‌های استان داشته باشد.

لازم به ذکر است که این هشدار با سطح نارنجی صادر شده که نشان‌دهنده احتمال وقوع شرایط جوی خطرناک و نیاز به آمادگی و احتیاط بیشتر است. ساکنان و گردشگران در مناطق تحت تاثیر این سامانه بارشی باید نسبت به خطرات احتمالی آگاه بوده و اقدامات لازم را برای حفظ ایمنی خود انجام دهند.

به ویژه، افرادی که در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها سکونت دارند یا قصد سفر به مناطق کوهستانی را دارند، باید به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و از هرگونه ریسک غیرضروری خودداری کنند. همچنین، مسئولان محلی و دستگاه‌های امدادی نیز باید برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی، آمادگی کامل داشته باشند و تمهیدات لازم را اتخاذ کنند. این شامل بررسی و پاکسازی مسیل‌ها و رودخانه‌ها، آماده‌باش نیروهای امدادی و اطلاع‌رسانی به موقع به مردم است.

پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و جزئی‌تر در مورد شدت و گستردگی این سامانه بارشی در روزهای آینده منتشر خواهد شد





