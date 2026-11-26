وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبلیغات موسسه اپلای سنتر مبنی بر پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی را کلاهبرداری دانست و جزئیات دقیق و مجاز را برای اولین بار فاش کرد.

روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با صدور بیانیه‌ای صریح، تبلیغات موسسه غیررسمی اپلای سنتر را مبنی بر امکان ثبت‌نام و پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های سراسری بدون شرکت در کنکور سراسری، کاملاً فاقد وجاهت قانونی خواند. این نهاد حاکمیتی تأکید کرد که تمامی وعده‌ها، ادعاها و تضمین‌های ارائه‌شده توسط آن مؤسسه، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی بوده و صرفاً به قصد فریب داوطلبان و اخاذی مالی طراحی شده است.

جزئیات فرآیند قانونی انتقال دانشجویان خارج از کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف شفاف‌سازی، فرآیند واقعی و واحد انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از کشور را که مورد تأیید این وزارتخانه هستند، تشریح نمود. طبق قوانین جاری، تنها افرادی واجد شرایط این انتقال می‌باشند که موفق به گذراندن دقیق ۷۲ واحد درسی در آن دانشگاه‌های خارجی شده باشند. این شرط مدت تحصیل، پیش‌شرط اصلی برای ورود به پروسه انتقال محسوب می‌شود و هیچ استثنایی برای حذف این مرحله وجود ندارد.

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پس از تکمیل ۷۲ واحد درسی، متقاضیان باید در آزمون سالانه انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور شرکت نمایند. این آزمون که سالی یک‌بار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود، تنها راه رسمی سنجش صلاحیت علمی برای انتقال است. لازم به ذکر است که ظرفیت پذیرش در این آزمون بسیار محدود بوده و تنها ۲ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان موفق می‌شوند حدنصاب لازم را کسب کرده و مجوز ادامه تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی را دریافت کنند.

ادعاهای غیرواقعی و مبالغ کلان خواسته شده

موسسه اپلای سنتر در تبلیغات خود مدعی شده بود که متقاضیان می‌توانند بدون طی مسیر معمول، بدون حضور فیزیکی در خارج از کشور، و بدون گذراندن ۷۲ واحد درسی، از طریق فرآیندی نامفهوم در کمیسیون موارد خاص، در دانشگاه‌های ایران پذیرفته شوند. این مؤسسه با وعده انجام تمامی مراحل در حداکثر ۳۰ روز و ارائه ضمانت‌نامه رسمی، اعتماد کاربران را جلب می‌کرد. ادعای انجام تمام مراحل در مدت زمان کوتاه ۳۰ روزه با ساختار بوروکراتیک و قانونی وزارت بهداشت در تضاد کامل است.

این موسسه مبالغ نجومی را به عنوان هزینه تضمین‌شده پذیرش اعلام کرده است. طبق تبلیغات منتشرشده، هزینه پذیرش در دانشگاه‌های آزاد و پردیس‌های خودگردان ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای دانشگاه‌های دولتی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین، هزینه پذیرش در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی به دلیل ظرفیت محدود، ۱۲ میلیارد تومان اعلام گردیده است که رقمی بسیار فراتر از هرگونه عرف آموزشی و قوانین مصوب وزارت علوم و بهداشت است.

تأیید راهکارهای جایگزین برای متقاضیان ناموفق

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد که آن ۲ درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون انتقال که مشمول این امکان می‌شوند، تنها بخش کوچکی از کل متقاضیان را تشکیل می‌دهند. سایر افرادی که موفق به کسب حدنصاب لازم در آزمون سالانه نمی‌شوند، نمی‌توانند تحت هیچ عنوانی از طریق راه‌های غیررسمی وارد رشته‌های پزشکی شوند و باید در رشته‌های علوم پزشکی دیگر و مقاطع تحصیلی پایین‌تر، با پرداخت شهریه مشخص به تحصیل خود ادامه دهند.

استفاده از نام کمیسیون موارد خاص یا استناد کلی به آیین‌نامه‌ها، به معنای تأیید قانونی بودن مسیرهای غیررسمی و غیرواقعی که در تبلیغات اپلای سنتر مطرح شده، نیست. وزارت بهداشت صراحتاً اعلام کرده که هیچ مؤسسه یا شخصی حق ندارد خارج از ضوابط رسمی، پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی را تضمین کند. تنها راه ورود به این رشته‌ها، شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور است که برای دانشگاه‌های سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس‌های خودگردان معتبر است.

هشدار جدی به خانواده‌ها و داوطلبان کنکور

با توجه به حساسیت موضوع و احتمال تحمیل خسارات مالی سنگین و آسیب‌های تحصیلی جبران‌ناپذیر به داوطلبان و خانواده‌های آنان، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عموم شهروندان خواسته است به هیچ عنوان به تبلیغات مبنی بر پذیرش بدون کنکور اعتماد نکنند. این نهاد تأکید کرده است که هرگونه مسیر جایگزین، فاقد وجاهت قانونی بوده و زمینه‌ساز فعالیت‌های کلاهبرداری است.

داوطلبان و خانواده‌های محترمی که قصد دارند در رشته‌های علوم پزشکی تحصیل کنند، پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد با مؤسسات خصوصی، موظفند صحت ادعاها و مجوزهای قانونی آن‌ها را مستقیماً از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام نمایند. توصیه می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به پذیرش دانشجو را صرفاً از مجاری رسمی و سایت‌های معتبر وزارت بهداشت دنبال کنند تا از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی در امان بمانند.