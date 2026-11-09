هشدار قاسمی برای بودجه ۱۴۰۶؛ سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی

محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه هشدار داد بودجه ۱۴۰۶ دشوارترین بودجه تاریخ است و باید برای صفر شدن درآمدهای نفتی و تاثیر جنگ بر منابع مالی آماده بود.

محمد قاسمی معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ نیازمند آمادگی کامل برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی است. این مقام مسئول پیش‌بینی کرده است که بودجه سال آینده ممکن است به یکی از دشوارترین بودجه‌های تاریخ ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت تبدیل شود. او در توضیح این هشدارهای جدی اشاره کرده که جنگ تأثیر مستقیمی بر کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌های دولت گذاشته است.

تهدید جنگ و کاهش شدید درآمدهای دولتی

محمد قاسمی در گفت‌وگوی رسانه‌ای با سایت اکو ایران که در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، بیان کرد که شرایط فعلی تأثیر عمیقی بر تامین منابع مالی دولت گذاشته است. به گفته او جنگ از دو مسیر مشخص یعنی کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها بر بودجه دولت تاثیر گذاشته و شرایط دشواری را برای تامین منابع مالی ایجاد کرده است. این تحولات باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت مدیریت بحران در سال مالی آینده تاکید ویژه داشته باشد.

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اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر

معاون سازمان برنامه و بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت، مستمری بازنشستگان و اصل و سود اوراق را از جمله هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر معرفی کرده که تامین آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. به گفته محمد قاسمی، پرداخت سایر هزینه‌ها به وجود منابع مالی کافی بستگی خواهد داشت و دولت مجبور است در اولویت‌بندی منابع مالی بسیار دقیق عمل کند. این رویکرد نشان‌دهنده چالش‌های مالی پیش روی دولت در سال آینده است که نیازمند تدابیر خاصی است.

تفویض اختیار به استان‌ها به دستور پزشکیان

محمد قاسمی امروز در نشست تخصصی بررسی نظام نوین درآمد و هزینه استانی در سازمان برنامه و بودجه، از برنامه دولت برای افزایش اختیارات استان‌ها خبر داده است. او با اشاره به تاکید مسعود پزشکیان بر تقویت نقش استان‌ها گفت که سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای برای این منظور تهیه کرده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز پیوستی مستقل به آن اختصاص داده است. این تصمیم نشان می‌دهد که تمرکززدایی از تهران یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی آینده خواهد بود.

استفاده از ابتکارات استانی برای بهبود اقتصاد

معاون سازمان برنامه و بودجه استفاده از ابتکارات استانی را یکی از راه‌های کمک به بهبود شرایط کنونی کشور دانسته و بر ضرورت افزایش سهم استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید کرده است. این رویکرد جدید旨在 کمک به حل مشکلات اقتصادی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت منابع. با توجه به هشدارهای محمد قاسمی، انتظار می‌رود که بودجه سال ۱۴۰۶ تحت تاثیر این تغییرات ساختاری و چالش‌های ناشی از جنگ باشد.