منصور شیشه‌فروش از فعال‌سازی ۱۴۰۰ تیم امدادی و بارش سنگین در فریدونشهر خبر داد. با لغو مرخصی‌ها و مسدودی جاده‌ها، استان اصفهان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد.

منصور شیشه‌فروش ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران این استان اعلام کرد که بارش‌های مؤثر از شب گذشته آغاز شده و عمدتاً مناطق غربی اصفهان را در بر گرفته است. این تصمیم در راستای بررسی آخرین وضعیت آب‌وهوایی و خسارات ناشی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های محلی در بخش‌های غرب و جنوب استان اتخاذ شده است.

رکوردهای بارش در فریدونشهر و خوانسار

شیشه‌فروش با اشاره به آمار دقیق بارندگی‌ها تصریح کرد که بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در شهرستان فریدونشهر به ۱۰۰ میلی‌متر رسیده است. پس از فریدونشهر، شهرستان‌های خوانسار و گلپایگان هر کدام با ۷۵ میلی‌متر بارندگی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شهرستان داران با ۷۴ میلی‌متر، بویین‌ومیاندشت با ۶۰ میلی‌متر و چادگان با ۴۰ میلی‌متر نیز بیشترین میزان بارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده شدت غیرعادی پدیده جوی در این مناطق است.

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فعال‌سازی ۱۴۰۰ تیم امدادی و لغو مرخصی‌ها

به دنبال صدور هشدار سطح نارنجی، آماده‌باش مجدد مدیریت بحران استان به دستگاه‌های امدادی ابلاغ شده و مرخصی تمامی عوامل مرتبط لغو گردید تا نیروها در محل مأموریت‌های خود حضور داشته باشند. با توجه به تداوم بارش‌های رگباری، تگرگ، وزش تندباد و احتمال وقوع صاعقه، یک‌هزار و ۴۰۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان با ظرفیت بیش از هشت‌هزار و ۵۰۰ نفر در پایگاه‌های امدادی، مراکز عملیاتی و مسیرهای جاده‌ای مستقر شده‌اند. این نیروها برای مقابله با حوادث احتمالی در سراسر استان به صورت شبانه‌روزی آماده‌باش هستند.

مسدودی جاده‌ها و آسیب‌های زیرساختی

شدت بارش‌ها منجر به فعال شدن رودخانه‌های فصلی خشکه‌رود و خم‌پیچ در شهرستان گلپایگان شده و جریان آب در مسیر برخی روستاها و محورهای جاده‌ای ایجاد اختلال کرده است. محور گلپایگان ـ دهق در محدوده روستاهای در و تیکن و خونداب به علت آب‌بردگی از ظهر امروز به‌طور موقت با تصمیم پلیس راه مسدود شد. محورهای جایگزین از سمت خوانسار و موته برای تردد پیش‌بینی و به اطلاع عموم رسیده است. همچنین جاری شدن روان‌آب در بخش‌های میمه و وزوان فریدونشهر و بخش‌های زنده‌رود و مرکزی داران، روستاهای متعدد از جمله کلوسه، کاهگانک، قودجانک و بادجان را تحت تأثیر قرار داد.

تهدید مناطق جنوبی و شرقی با تندباد

بارش‌ها همچنان در مناطق غربی استان ادامه دارد و از اواخر امشب بر شدت بارش‌ها در مناطق جنوبی افزوده خواهد شد. شهرستان‌های سمیرم، دهاقان، شهرضا و همچنین مناطق جنوبی و مرکزی استان از جمله بهارستان، لنجان، مبارکه، خمینی‌شهر، فلاورجان و جرقویه تحت تأثیر فعالیت شدیدتر سامانه بارشی قرار می‌گیرند. سامانه بارشی تا اواخر وقت روز یکشنبه در استان فعال خواهد بود و از بعدازظهر یکشنبه نیز وزش تندباد مناطق شرقی استان را در بر خواهد گرفت.

هشدارهای ایمنی و پیش‌بینی کاهش دما

منصور شیشه‌فروش تأکید کرد که شهروندان باید از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای سیل‌گیر و تردد در مسیل‌ها پرهیز کنند. دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای طرح‌های کاهش خطر و استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار هستند. وی همچنین از آسیب دیدن موقت شبکه برق در بویین‌ومیاندشت خبر داد که با اقدام سریع عوامل مربوطه برطرف شد. پس از عبور کامل سامانه بارشی از استان، از روز دوشنبه کاهش محسوس دما بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که نیازمند حفاظت از محصولات کشاورزی و تأسیسات است.