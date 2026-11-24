سازمان هواشناسی کشور از آغاز بارش‌های پاییزی، وزش بادهای شدید و کاهش دما در مناطق شمالی و غربی کشور از چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ خبر داد.

سازمان هواشناسی کشور با انتشار پیش‌بینی‌های جدید خود، وضعیت نامساعد جوی را برای روزهای آینده در بخش‌هایی از کشور ترسیم کرده است. این سازمان رسمی اعلام کرده است که نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر ، آغاز بارش‌های پاییزی، وزش بادهای شدید و کاهش محسوس دما از چهارشنبه‌شب، ۴ آذر ۱۴۰۵، به قوت خود خواهد ماند.

نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر

بر اساس اعلام رسمی سازمان هواشناسی، از بعدازظهر چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش باران به‌تدریج آغاز می‌شود. استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تحت تأثیر مستقیم این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

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همچنین در همین بازه زمانی، در شمال‌غرب و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش شدید وزش باد، پدیده گرد و خاک در برخی نقاط و کاهش نسبی دما مشاهده خواهد شد. شایان ذکر است که طی روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب کشور وزش باد بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود و دریای خزر نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج خواهد بود.

وضعیت بارش در استان‌های شمالی و شرقی

روز پنجشنبه در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبارهای پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد. در مناطق سردسیر و ارتفاعات نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود و در دامنه‌های جنوبی البرز و شمال‌شرق نیز وزش باد و کاهش نسبی دما ادامه خواهد داشت.

برای روز جمعه، تنها در مناطق شرق و جنوب‌شرق کشور افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود. این تغییرات جوی نشان‌دهنده فعالیت گسترده سامانه بارشی در بخش‌های مختلف کشور در هفته جاری است که باید با دقت مورد پیگیری قرار گیرد.

کاهش کیفیت هوا در کلان‌شهرها

روز شنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد شد. با این حال، به دلیل سکون نسبی جو، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور فراهم می‌شود.

با این حال، در اواخر وقت شنبه ابرناکی و بارش در شرق اردبیل و گیلان پیش‌بینی می‌شود. روز یکشنبه وضعیت سکون جو ادامه یافته و با ورود سامانه بارشی جدید به غرب کشور، علاوه بر اردبیل و گیلان، در مناطقی از شمال‌غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی نیز ابرناکی، رگبار، رعد و برق و بارش برف در مناطق مرتفع و سردسیر رخ خواهد داد.