رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، نسبت به طرح ترامپ برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد و آن را یادآور حادثه خلیج تونکین دانست که بهانه‌ای برای گسترش جنگ ویتنام شد. او از آمادگی ایران برای تشدید درگیری‌ها و خسارات احتمالی به اقتصاد جهانی خبر داد.

در واکنش به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ موسوم به پروژه آزادی، که در آن او اعلام کرده ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات ایران ، اسکورت کشتی‌ها را در تنگه هرمز بر عهده خواهد گرفت، رابرت پیپ ، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، هشدارهای جدی را در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) مطرح کرده است.

پیپ این تاکتیک را با اصطلاح «قطع کردن سالامی» توصیف می‌کند، که به معنای ارائه فرصت به ایران برای غرق کردن کشتی‌ها و اسکورت‌های آمریکایی است و در نتیجه، ابتکار عمل را به ایران واگذار می‌کند. این استراتژی، به گفته او، می‌تواند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های گسترده‌تر منجر شود. استاد دانشگاه شیکاگو با اشاره به حادثه تاریخی خلیج تونکین در سال ۱۹۶۴، شباهت‌های قابل توجهی بین طرح ترامپ و آن رویداد را برجسته می‌کند.

او یادآوری می‌کند که حادثه خلیج تونکین به عنوان بهانه‌ای برای گسترش حضور نظامی آمریکا در جنگ ویتنام مورد استفاده قرار گرفت و این احتمال وجود دارد که طرح اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز به عنوان مقدمه‌ای برای یک درگیری بزرگ‌تر عمل کند. پیپ هشدار می‌دهد که باید خود را برای یک تشدید درگیری بزرگ آماده کرد و این آمادگی باید شامل جنبه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد.

او همچنین به واکنش ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به این طرح اشاره می‌کند. عزیزی در توییتی اعلام کرده بود که هرگونه مداخله آمریکا در رژیم جدید دریایی تنگه هرمز، نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد و هیچ‌کس بازی مقصریابی را باور نخواهد کرد. پیپ در پاسخ به عزیزی، بر آمادگی ارتش ایران برای تشدید درگیری بزرگ تاکید کرده و هشدار می‌دهد که خسارات فزاینده‌ای به ایران، کشورهای خلیج فارس و اقتصاد جهانی وارد خواهد شد.

این هشدارها نشان‌دهنده نگرانی عمیق در مورد پیامدهای احتمالی طرح ترامپ و احتمال تبدیل شدن تنگه هرمز به یک نقطه کانونی برای درگیری‌های نظامی است. پیپ با بازگشت به تاریخچه حادثه خلیج تونکین، جزئیات بیشتری را ارائه می‌دهد. در اوت ۱۹۶۴، آمریکا ادعا کرد که ناوشکن‌هایش در خلیج تونکین مورد حمله ویتنام شمالی قرار گرفته‌اند. این ادعا بعدها تا حد زیادی نادرست ثابت شد، اما به عنوان توجیهی برای تصویب اختیارات جنگی گسترده برای رئیس‌جمهور وقت، لیندون بی.

جانسون، مورد استفاده قرار گرفت. این اختیارات به جانسون اجازه داد تا حضور نظامی آمریکا در جنگ ویتنام را به طور رسمی آغاز و تشدید کند. حادثه خلیج تونکین امروزه به عنوان نمونه‌ای کلاسیک از «بهانه‌سازی برای جنگ» شناخته می‌شود، جایی که یک رویداد مشکوک یا نادرست به عنوان بهانه‌ای برای آغاز یک درگیری نظامی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیپ با اشاره به این تاریخچه، هشدار می‌دهد که طرح ترامپ نیز ممکن است با هدف ایجاد بهانه‌ای برای یک مداخله نظامی گسترده‌تر در منطقه طراحی شده باشد. او تاکید می‌کند که این طرح می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و افزایش خطر درگیری‌های نظامی منجر شود. این هشدارها در حالی مطرح می‌شوند که تنش‌ها بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس همچنان بالا است و هرگونه اشتباه محاسباتی یا اقدام تحریک‌آمیز می‌تواند به یک درگیری تمام‌عیار منجر شود.

پیپ در تحلیل خود، به اهمیت تنگه هرمز به عنوان یک مسیر حیاتی برای تجارت جهانی نیز اشاره می‌کند. این تنگه مسئول انتقال حدود ۲۰ درصد از نفت جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها از این مسیر می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. او هشدار می‌دهد که طرح ترامپ می‌تواند به افزایش ریسک اختلال در تردد کشتی‌ها و افزایش قیمت نفت منجر شود. این امر می‌تواند به ضرر همه کشورها، از جمله آمریکا، باشد.

پیپ همچنین به نقش کشورهای خلیج فارس در این بحران اشاره می‌کند. او معتقد است که این کشورها باید در تلاش برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها نقش فعالی ایفا کنند. او همچنین هشدار می‌دهد که این کشورها باید برای مقابله با پیامدهای احتمالی یک درگیری نظامی آماده باشند.

در مجموع، هشدارها و تحلیل‌های رابرت پیپ نشان‌دهنده نگرانی عمیق در مورد پیامدهای احتمالی طرح ترامپ و احتمال تبدیل شدن تنگه هرمز به یک نقطه کانونی برای درگیری‌های نظامی است. او تاکید می‌کند که باید با احتیاط و دوراندیشی عمل کرد تا از تشدید تنش‌ها و وقوع یک فاجعه جلوگیری شود. این تحلیل‌ها و هشدارها باید به عنوان یک زنگ خطر جدی برای همه طرف‌های درگیر در این بحران تلقی شود





