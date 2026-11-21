صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی از بارش باران و برف در ۱۰ استان خبر داد. هشدار زرد برای ۱۰ استان و کاهش کیفیت هوای تهران در دستور کار است.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور از فعال شدن یک سامانه بارشی جدید در ۱۰ استان مختلف کشور خبر داد. وی تاکید کرد که امروز یکشنبه یکم آذر و فردا دوشنبه دوم آذر، انتظار می‌رود در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال شرق کشور شاهد بارش باران و برف باشیم. این وضعیت جوی ناپایدار همزمان با گذر موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور شکل گرفته است.

جزئیات بارش در شمال غرب و خراسان شمالی

به گفته صادق ضیائیان امروز یکشنبه یکم آذر در استان‌های گیلان، مازندران و خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات این مناطق نیز بارش برف انتظار می‌رود که می‌تواند منجر به یخ‌زدایی سطح معابر شود. روز دوشنبه دوم آذر نوار شمالی کشور همچنان با افزایش ابرناکی و وزش باد همراه خواهد بود و در ارتفاعات نیز رگبارهای پراکنده ادامه خواهد داشت.

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وضعیت جوی پایتخت و کاهش کیفیت هوا

آسمان تهران امروز سه‌م آبان با آسمانی صاف و گاهی همراه با وزش باد ملایم همراه است. حداقل و حداکثر دمای پایتخت به ترتیب ۹ و ۲۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است. تا پایان وقت امروز در شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز روند افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود. غبار محلی به‌تدریج در تهران شکل می‌گیرد.

با توجه به پایداری جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه در امروز، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری تهران مورد انتظار است. از صبح دوشنبه دوم آذر تا چهارشنبه چهارم آذر در سطح استان تهران وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان رخ خواهد داد. آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

هشدار زرد برای ۱۰ استان و مخاطرات جاده‌ای

سازمان هواشناسی کشور هشدار سطح زرد هواشناسی را نسبت به فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان صادر کرده است. امروز یکشنبه در آذربایجان غربی و نیمه شمالی آذربایجان شرقی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد. فردا دوشنبه دوم آذر این بارش‌ها شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان خواهد بود.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی مخاطرات وضع هوا احتمال اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری را به دلیل لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی اعلام کرد. بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی از دیگر مخاطرات این سامانه بارشی است. احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها نیز مطرح شده است.

پیامدهای اقتصادی و کشاورزی تغییرات دمایی

وزش باد سرد و نسبتا شدید می‌تواند تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی، باغداری و دامداری ایجاد کند. اختلال در تأمین و انتقال انرژی به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع از دیگر پیامدهای احتمالی شرایط جوی پیش‌رو خواهد بود. به‌طور کلی وضعیت جوی در استان‌های ایلام و اصفهان نیز با هشدار زرد و افزایش دمایی ۲ تا ۳ درجه‌ای همراه است.