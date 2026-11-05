هشدار رئیس سازمان بازرسی درباره تخریب منابع طبیعی و نیاز به هوشمندسازی

اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد زمین و مشارکت مردم در حفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

اصغر جهانگیر ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، در نشستی با مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر اهمیت حیاتی صیانت از میراث طبیعی و مقابله جدی با تخلفات ارضی تاکید کرد. وی حفاظت از این عرصه‌ها را وظیفه‌ای مشترک و فراگیر دانست که تمام دستگاه‌های اجرایی در قبال آن مسئول هستند.

تاکید بر هوشمندسازی و اتصال کامل سامانه‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هوشمندسازی و داده‌محوری را پیش‌نیاز اساسی برای نظارت اثربخش بر منابع طبیعی برشمرد. وی خاطرنشان کرد که مقابله مؤثر با تخلفات و شناسایی گلوگاه‌های تعرض به اراضی ملی، مستلزم برخورداری از نظامی مبتنی بر داده‌های دقیق و به‌روز است.

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جهانگیر با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد زمین، این سامانه را اقدامی مثبت در راستای ساماندهی فعالیت‌ها و پیشگیری از تخلفات ارزیابی کرد. اما در عین حال نسبت به بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های آن هشدار داد و بیان کرد که برخی دستگاه‌ها همچنان به این سامانه متصل نیستند یا پاسخگویی آن‌ها به‌صورت برخط انجام نمی‌شود.

چالش‌های زمانی و تأخیر در دریافت اطلاعات

وی تأکید کرد که کارآمدی نظام نظارتی در این حوزه به سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات وابسته است. دریافت اطلاعات با تأخیرهای طولانی نمی‌تواند پاسخگوی ضرورت‌های نظارتی باشد، زیرا ممکن است طی چند روز تا چند هفته ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی صورت گیرد.

تأخیر در دریافت و به‌روزرسانی اطلاعات و تصاویر ماهواره‌ای، امکان شناسایی به‌موقع تغییرات و تعرضات به اراضی را با محدودیت مواجه می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور ضمن پیگیری اتصال برخط دستگاه‌ها، نسبت به دستگاه‌هایی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کنند، هشدارهای لازم را صادر کرده و ترک فعل‌های احتمالی آنان را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

بحران‌های زیست‌محیطی و تهدیدهای امنیتی

اصغر جهانگیر با اشاره به تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله خشکسالی، مهاجرت‌های بی‌رویه و جنگ تحمیلی هشت‌ساله بر وضعیت منابع طبیعی کشور، ضرورت توجه جدی به احیای عرصه‌های آسیب‌دیده را مورد تأکید قرار داد. وی بیان کرد که در مقاطعی برخی عرصه‌های طبیعی دچار تخریب شدند و به دلیل فقدان اعتبارات کافی، بخشی از این مناطق به کانون‌های تولید گردوغبار تبدیل شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور آتش‌سوزی‌های عمدی، قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب را از جمله تهدیدهای جدی عرصه‌های طبیعی برشمرد. وی با اشاره به گستردگی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های تحت مسئولیت سازمان منابع طبیعی و محدودیت امکانات حفاظتی خاطرنشان کرد که با اتکا به نیروی انسانی موجود، امکان حفاظت کامل از چنین گستره وسیعی وجود ندارد.

راهکار مشارکت مردمی و رفع موانع تشکل‌ها

جهانگیر با تأکید بر اینکه حفاظت پایدار از منابع طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم محقق نخواهد شد، فرهنگ‌سازی عمومی و توسعه گروه‌های دوستدار طبیعت را ضرورتی اساسی دانست. وی گفت که باید با فرهنگ‌سازی مؤثر، مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست تقویت شود تا هر شهروند خود را در برابر حفظ و حراست از جنگل و کوهستان مسئول بداند.

وی با انتقاد از کاستی‌های موجود در حوزه فرهنگ‌سازی و تبلیغات عمومی برای حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد که متأسفانه زمینه‌ها و تسهیلات لازم برای فعالیت تشکل‌ها و مؤسسات مردمی در این حوزه به اندازه کافی فراهم نشده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به محدودیت‌های اعتباری در توسعه ساختارهای سازمانی افزود که باید با بازنگری در سازوکارهای موجود، موانع حضور و فعالیت مؤثر مردم و تشکل‌های مردمی برطرف شود.

تجربه نیز نشان داده است که مشارکت مردم همواره یکی از ارکان اصلی و تعیین‌کننده در حل مسائل کشور بوده است. صیانت از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی باید به مسئولیتی مشترک و فراگیر در مجموعه نظام اجرایی کشور تبدیل شود تا این میراث گران‌بها از نسل‌های گذشته حفظ گردد.