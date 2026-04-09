هشدار نسبت به شرایط جوی ناپایدار در مناطق کوهستانی؛ رگبار، رعد و برق و احتمال بهمن

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با توجه به پیشبینیهای جوی، نسبت به وقوع رگبار، رعد و برق و احتمال بهمن در مناطق کوهستانی طی روزهای پایانی هفته جاری هشدار داد و توصیههای ایمنی را ارائه کرد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با توجه به پیشبینی های انجام شده، نسبت به شرایط جوی کوهستان ی در روزهای پایانی هفته جاری هشدار داد. صادق ضیاییان با اشاره به احتمال وقوع رگبار پراکنده، رعد و برق و تگرگ در ارتفاعات کشور، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، کوهنوردان و گردشگران را به رعایت نکات ایمنی و استقرار در مکانهای امن توصیه کرد. وی با تاکید بر ماهیت ناپایدار و متغیر شرایط جوی بهاری، از کوهنوردان خواست تا با دقت به تغییرات جوی و نشانههای احتمالی خطر توجه کنند.
این تغییرات شامل افزایش حجم ابر، رشد عمودی و تیرگی ابرها، همچنین تغییرات در سرعت و جهت وزش باد است. در صورت مشاهده این نشانهها، توصیه میشود از ادامه پیمایش خودداری کرده و در مکانی امن پناه بگیرید. ضیاییان همچنین به خطر ریزش سنگ در مناطق کوهستانی اشاره کرد و انتخاب مسیرهای مناسب پیمایش و مکانهای امن برای کمپینگ را ضروری دانست. وی با تاکید بر اهمیت آمادگی برای مقابله با شرایط جوی متغیر، به همراه داشتن لباس گرم و تجهیزات گرمایشی را برای شبمانی در ارتفاعات ضروری دانست.\وی در تشریح وضعیت جوی مناطق کوهستانی در روزهای پنجشنبه و جمعه، به پیشبینی وقوع ناپایداریهای همرفتی و فصلی در بیشتر مناطق کوهستانی کشور اشاره کرد. این ناپایداریها بهصورت افزایش ابر، مه آلودشدن هوا، کاهش دید افقی و عمودی، وقوع رگبارهای پراکنده موقتی شدید، رعدوبرق و احتمال تگرگ، و همچنین تندبادهای لحظهای خواهد بود. ضیاییان با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات شمال غرب، شمال شرق، زاگرس شمالی و ارتفاعات و دامنههای البرز، از احتمال وزش باد شدید و خیلی شدید در این مناطق خبر داد. وی همچنین به وضعیت جوی ارتفاعات شمال تهران در این مدت اشاره کرد و آسمان صاف تا نیمه ابری، وزش باد و گاهی وزش باد شدید را پیشبینی کرد. در قلههای مرتفع نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد. ضیاییان با توجه به ماهیت رگباری بارشها در فصل بهار، از مردم خواست تا از تردد و قرار گرفتن در حاشیه رودخانهها در مناطق مستعد بارش خودداری کنند.\رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه به خطرات دیگر فصل بهار در مناطق کوهستانی اشاره کرد. با توجه به افزایش دمای روزانه و تسریع ذوب برف، احتمال وقوع بهمنهای بهاره در شیبهای مستعد وجود دارد. بنابراین، توصیه میشود از تردد در این شیبها خودداری شود. وی همچنین بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در زمان رعدوبرق و صاعقه تاکید کرد و از مردم خواست تا از قرار گرفتن در فضای باز خودداری کرده و در مکانهای امن پناه بگیرند. ضیاییان در پایان، با تاکید بر اهمیت آمادگی برای شرایط جوی متغیر کوهستان، بر همراه داشتن تجهیزات لازم از جمله لباس گرم و تجهیزات گرمایشی برای کمپینگ و شبمانی در ارتفاعات تاکید کرد. وی همچنین بر اهمیت انتخاب مسیرهای مناسب پیمایش و مکانهای امن برای کمپینگ به منظور جلوگیری از آسیب ناشی از ریزش سنگ تاکید کرد. این اقدامات پیشگیرانه میتواند به حفظ جان و سلامتی کوهنوردان و گردشگران در فصل بهار کمک شایانی کند
هواشناسی کوهستان رگبار رعد و برق بهمن کوهنوردی هشدار ایمنی پیشبینی