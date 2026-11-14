هشدار دکتر شاهسونی درباره اثرات آلودگی هوا بر سلامت کودکان در تهران

دکتر عباس شاهسونی از دانشگاه شهید بهشتی، با استناد به تحقیقات منتشر شده در Environmental Research، ارتباط مستقیم افزایش ذرات PM2.5 را با ابتلای کودکان به سرطان خون تشریح کرده و راهکارهای عملیاتی حفاظت از سلامت آنها را ارائه می‌دهد.

دکتر عباس شاهسونی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، نسبت به اثرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت کودکان هشدار داد. او با اشاره به چالش همیشگی کلان‌شهر تهران در زمینه آلودگی هوا، بیان کرد که این معضل نگرانی‌های جدی را درباره بهداشت و سلامتی کودکان و دانش‌آموزان ایجاد کرده است. در همین راستا، یک تیم تحقیقاتی ایرانی طی سال گذشته میلادی مطالعه‌ای را با هدف بررسی ارتباط میان آلودگی هوای محل سکونت و ابتلا به سرطان خون یا لوسمی در کودکان انجام داد. نتایج این پژوهش ارزشمند در مجله معتبر " Environmental Research" منتشر شده است.

یافته‌های علمی درباره رابطه آلودگی و سرطان خون

این بخش به تشریح دقیق نتایج پژوهش انجام شده توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی می‌پردازد. دکتر عباس شاهسونی توضیح داد که یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد به ازای هر ۵٫۰۹ میکروگرم بر مترمکعب افزایش غلظت ذرات معلق ریز "PM₂.₅" در هوای محل سکونت، شانس ابتلا به سرطان خون در کودکان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. وی تأکید کرد که این عدد نشان‌دهنده یک ارتباط آماری قوی است، هرچند به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را به صورت مطلق اثبات نمی‌کند.

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توصیه‌های کلیدی برای محافظت از کودکان آلوده

این بخش راهکارهای عملیاتی ارائه شده توسط متخصصان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برای کاهش مواجهه کودکان با آلاینده‌ها بررسی می‌کند. دکتر عباس شاهسونی اشاره کرد که ماندن در هوای بسته، یکی از ۱۰ توصیه اصلی برای کاهش آسیب است. بنابراین در روزهایی که کیفیت هوا در محدوده ناسالم قرار دارد، باید تا حد امکان کودکان را در محیط‌های سرپوشیده نگه داشت. همچنین کاهش فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز ضروری است و بهتر است فعالیت‌های بیرون از منزل به زمان مناسب‌تری موکول شود.

مدیریت شرایط خاص و استفاده از ماسک‌های استاندارد

این بخش به نکات ویژه و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز در روزهای آلوده برای گروه‌های حساس اشاره دارد. دکتر عباس شاهسونی بر اهمیت استفاده از ماسک‌های تنفسی استاندارد مانند N۹۵ در صورت لزوم و متناسب با شرایط کودک تأکید کرد. شرط اصلی این است که ماسک اندازه صورت کودک باشد و به‌درستی روی آن قرار گیرد. همچنین مراقبت ویژه از کودکان مبتلا به آسم بسیار حائز اهمیت است و والدین باید اطمینان حاصل کنند که داروها و اسپری‌های استنشاقی تجویزشده توسط پزشک همیشه در دسترس باشند.

اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت هوای داخلی

این بخش به نقش تغذیه و محیط داخلی خانه در کاهش خطرات آلودگی هوا می‌پردازد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر تامین آب کافی برای بدن و تشویق کودکان به نوشیدن مایعات در طول روز تاکید کرد. همچنین استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوای مجهز به فیلتر HEPA در صورت امکان توصیه می‌شود. پرهیز از ورود هوای آلوده با بسته نگه داشتن پنجره‌ها در اوج آلودگی، و نیز کاهش منابع آلودگی داخل ساختمان مانند پرهیز از استعمال دخانیات، روشن کردن شمع و استفاده از دستگاه‌های تولیدکننده ازن، از نکات مهم است.

نیاز به سیاست‌گذاری علمی برای بهبود کیفیت هوا

این بخش به جمع‌بندی نهایی و لزوم اقدامات سیستماتیک برای حفظ سلامت نسل آینده می‌پردازد. دکتر عباس شاهسونی در پایان بیان کرد که حفاظت از سلامت کودکان در برابر آلودگی هوا نیازمند خانواده‌های آگاه، مدارس آماده و سیاست‌گذاری‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد علمی است. او توصیه کرد که وعده‌های غذایی مغذی همراه با میوه‌ها و سبزیجات متنوع برای کودکان فراهم شود تا مقاومت بدن در برابر اثرات مخرب آلودگی هوا افزایش یابد.