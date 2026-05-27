هشدار هواشناسی تهران: افزایش دما، باد شدید و احتمال گردوخاک در روزهای آینده

اداره کل هواشناسی استان تهران درباره شرایط آبوهوایی روزهای آینده تهران هشدار داد و پیشبینی کرد که دمای شهر در سه روز آینده افزایش خواهد یافت و شنبه کاهش دما مورد انتظار است. همچنین تا پنج روز آینده آسمان صاف تا نیمهابریده و وزش باد شدید با احتمال گردوخاک در برخی مناطق پیشبینی میشود. این گزارش بررسی کاملتری از پیشبینیهای هواشناسی تهران و شرایط mountain مناطق اطراف شامل رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات است.
اداره کل هواشناسی استان تهران افزایش دما در تهران طی سه روز آینده را پیشبینی کرده و شنبه کاهش دما مورد انتظار است. بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
امروز در سطح استان در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک، به ویژه در نیمه جنوبی و غربی پیشبینی میشود. از عصر جمعه (۸ خرداد) تا صبح شنبه (۹ خرداد) در ارتفاعات استان گاهی رگبار و رعدوبرق پراکنده پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا ۷ خرداد صاف در برخی ساعات، افزایش باد و احتمال گردوخاک با حداکثر دمای ۳۲ درجه و حداقل ۲۴ درجه سانتیگراد Dalyن؛ پس فردا ۸ خرداد کمی ابری از بعد از ظهر، افزایش ابر گاهی، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با حداکثر دمای ۳۴ درجه و حداقل ۲۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود
