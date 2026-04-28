هشدار سازمان ملل درباره پیامدهای اقتصادی محاصره خلیج فارس

کاهش ۹۵.۳ درصدی تردد کشتیها از تنگه هرمز و افزایش قیمت کالاهای اساسی و نفت خام در پی تنشهای اخیر در منطقه
سازمان ملل متحد هشدار داده است که مسدود شدن و محاصره مسیر راهبردی خلیج فارس ، پیامدهای اقتصادی سنگینی را به همراه داشته است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل ، اعلام کرد که تردد کشتیها از تنگه هرمز از ۲۸ فوریه (آغاز تنشهای اخیر) تاکنون ۹۵.۳ درصد کاهش یافته است.
این کاهش تردد منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی به میزان ۶ درصد و افزایش ۵۳ درصدی قیمت نفت خام برای بازار اروپا شده است. این وضعیت در حالی رخ میدهد که ایالات متحده و رژیم اسرائیل متهم به راه اندازی جنگ تجاوزکارانه گسترده و بیتوجیهی علیه ایران شدهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است.
ایران نیز اعلام کرده است که تنگه هرمز به طور فزایندهای برای پشتیبانی از حملات نظامی در منطقه و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفته است که این امر کشتیرانی بینالمللی را در معرض خطر قرار داده است. علاوه بر این، ایران، ایالات متحده را به اعمال محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایرانی و بازداشت خدمه آنها متهم کرده و این اقدامات را نقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانسته است.
نماینده ایران در سازمان ملل، امیرسعید ایروانی، از شورای امنیت خواست تا موضع قاطع اتخاذ کرده و این اقدامات را محکوم کند و آزادی فوری و بدون شرط کشتیها و خدمه آنها را مطالبه نماید. ایران همچنین تاکید کرده است که به عنوان دولت ساحلی، تدابیر لازم و عملی را برای مقابله با تهدیدات نوظهور و حفظ ناوبری ایمن و امن در تنگه هرمز اتخاذ کرده است.
این تدابیر بر اساس حقوق و تعهدات ایران ذیل حقوق دریا و قوانین ملی آن استوار است و با هدف برقراری تعادل میان منافع امنیتی و ادامه ایمن ناوبری انجام شده است. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور بحران خاورمیانه نیز پس از سفر منطقهای به ایران، عربستان سعودی، عمان و مصر، در حال رایزنی با مقامات ارشد سازمان ملل برای مدیریت پیامدهای این بحران است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشها در منطقه به شدت افزایش یافته و نگرانیها در مورد امنیت دریایی و صلح و ثبات بینالمللی افزایش یافته است. تداوم این وضعیت میتواند تاثیرات گستردهای بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی داشته باشد و نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات است.
ایران بار دیگر بر حق خود برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تاکید کرده و خواستار احترام به حقوق بینالملل و پایان دادن به اقدامات تحریکآمیز و غیرقانونی شده است. این بحران دریایی نیازمند توجه فوری و اقدام قاطع از سوی جامعه بینالمللی برای جلوگیری از تشدید تنشها و حفظ صلح و ثبات در منطقه است.
پیامدهای اقتصادی این محاصره دریایی بر کشورهای منطقه و جهان نیز قابل توجه است و میتواند منجر به افزایش قیمتها، اختلال در زنجیرههای تامین و کاهش رشد اقتصادی شود. بنابراین، یافتن راه حلی دیپلماتیک و پایدار برای این بحران، از اهمیت بالایی برخوردار است
