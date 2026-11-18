وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور دو هشدار جداگانه برای روز چهارشنبه ۲۷ آبان، اتباع خود در عربستان و بحرین را به دلیل افزایش تهدیدات حوثی‌ها و تلاش‌های ایران به هوشیاری فراخواند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه با انتشار دو هشدار امنیتی مجزا، از شهروندان خود در کشورهای عربستان سعودی و بحرین خواست تا سطح هوشیاری خود را به شدت افزایش دهند. این دستورالعمل جدید مستقیماً به افزایش تهدیدات حملات مسلحانه نسبت داده شده به گروه حوثی‌ها و همچنین تلاش‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن منافع و مقامات آمریکایی در منطقه خاورمیانه اشاره دارد.

جزئیات هشدار امنیتی برای اتباع آمریکایی

بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده، این اقدامات در پاسخ به شرایط امنیتی متغیر در منطقه خلیج فارس صورت گرفته است. مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران به ادامه دادن به اقدامات خصمانه علیه عربستان ادامه می‌دهند. این اقدامات شامل حملات به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی این کشور است که منجر به ایجاد تلفات غیرنظامی و اختلالات گسترده در پروازها و سفرهای هوایی شده است.

Also read تجمعات اعتراضی در آبدانان پس از حادثه اتوبوس کارکنان نفت و گاز

تهدیدات حوثی‌ها و نقش پشتیبان جمهوری اسلامی

گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده حاکی از آن است که ممکن است این اقدامات مخرب حوثی‌ها به سرعت از محدوده جغرافیایی فعلی فراتر رفته و گسترش یابند. این هشدارها نشان می‌دهد که نگرانی اصلی واشنگتن، گسترش دامنه درگیری‌ها به سایر نقاط استراتژیک در منطقه است. همچنین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقامات و تأسیسات دولتی ایالات متحده در منطقه، عامل دیگری است که باعث شده تا سطح خطر برای شهروندان آمریکایی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.

شرایط ویژه امنیتی در بحرین و درخواست‌های جدید

در هشدار جداگانه صادر شده برای کشور بحرین، وزارت امور خارجه ایالات متحده بر لزوم آمادگی کامل برای تغییرات ناگهانی در شرایط پروازی و امنیتی تاکید کرده است. شهروندان آمریکایی مستقر در بحرین باید نسبت به هشدارهای احتمالی، لغو ناگهانی پروازها، بسته شدن حریم هوایی این کشور و اختلال در سفرها هوشیار باشند. این وزارتخانه همچنین صراحتاً از شهروندان ایالات متحده خواسته است که برای کسب اطلاعات امنیتی دقیق‌تر و دریافت راهنمایی‌های سفر، حتماً "توصیه‌نامه سفر" وزارت امور خارجه ایالات متحده را مطالعه کنند.

واکنش‌های منطقه‌ای به حملات اخیر جمهوری اسلامی

این هشدارهای اخیر در حالی صادر می‌شوند که حکومت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته کشور کویت و بحرین را مورد حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. این حملات با رهگیری نیروهای امنیتی این کشورها و همکاری ارتش آمریکا بی‌ثمر مانده است. اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، و شماری از کشورهای منطقه به شدت این حملات را محکوم کرده‌اند و آنها را نقض آشکار امنیت و ثبات منطقه‌ای دانسته‌اند.

پیامدهای امنیتی و مراحل بعدی برای اتباع خارجی

با توجه به این وضعیت، انتظار می‌رود که اقدامات پیشگیرانه بیشتری توسط نهادهای نظامی و امنیتی در منطقه انجام شود. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به تغییرات بیشتری در پروازهای بین‌المللی و محدودیت‌های سفر برای شهروندان خارجی در این کشورها شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده با تشدید هشدارهای خود، آماده‌سازی برای سناریوهای مختلف را برای اتباع خود در این مناطق حساس الزامی دانسته است.