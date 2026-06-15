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هشدار ترامپ درباره احتمال حملات نظامی به ایران و افزایش تنش در مرز اسرائیل و لبنان

بین‌الملل News

هشدار ترامپ درباره احتمال حملات نظامی به ایران و افزایش تنش در مرز اسرائیل و لبنان
ترامپتوافق هسته‌ایایران
📆6/15/2026 12:11 AM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
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دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز هشدار داد که در صورت عدم توافق هسته‌ای قطعی با ایران، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. در ادامه، گزارش‌های جدید ارتش اسرائیل درباره نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله و آمادگی اسرائیل برای پاسخ به حملات احتمالی موشکی ایران.

دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران هشدار داد که در صورت عدم قطعنایی شدن توافق نهایی، حملات نظامی علیه این کشور از سر گرفته خواهد شد.

این اظهارنظر در حینی مطرح می‌شود که استیو استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، استقبال خود را از دستیابی به توافقی میان آمریکا و ایران اعلام کرده و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی هرگز نباید توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. ترامپ نیز در بیانیه‌ای دیگر گفته است که منتظر خواهد دید ایران چگونه رفتار می‌کند و در زمانی که آماده باشند، عملیات جمع‌آوری مواد هسته‌ای در ایران آغاز خواهد شد.

در حالی که تنش‌های منطقه‌ای افزایش می‌یابند، ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۲۴ خرداد اعلام کرد که حزب‌الله لبنان Baden استقرار آتش‌بس را نقض کرده و یک پرتابه را از خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک کرده است. طبق گزارش‌ها، پس از فعال شدن آژیر هشدار در مناطق شمالی اسرائیل، پهپاد یا موشک در نزدیکی منطقه نئوت مردخای زمینی شد و چندین مورد دیگر در ناحیه‌ای که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان حضور دارند نیز شناسایی شد.

ارتش اسرائیل اضافه کرد که چندین هدف هوایی مشکوک دیگر نزدیک مرز اسرائیل و لبنان رصد شده و بقایای آنها در منطقه فرود آمده است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، اسرائیل در حال آماده‌سازی برای پاسخ احتمالی به afliaty موشکی جمهوری اسلامی است و مقامات اورشلیم هشدار داده‌اند که به هر گونه حمله پاسخ محکمی خواهند داد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها در مرزهای اسرائیل و لبنان در حال افزایش است و حزب‌الله مناطق شمالی اسرائیل را هدف قرار داده است

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