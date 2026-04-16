هشدار درباره اعدام، شکنجه زندانیان و حملات پهپادی؛ محاصره بنادر ایران توسط آمریکا

سازمان حقوق بشر ایران نسبت به خطر اعدام دو زندانی و جان باختن یک بازداشتی زیر شکنجه هشدار داد. در همین حال، حزب دموکرات کردستان ایران از حملات پهپادی به مقرهای خود خبر داد و سنتکام اعلام کرد بنادر ایران را محاصره کرده است. آتشبس در لبنان نیز با امید به صلح پایدار مورد استقبال قرار گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به خطر جدی اعدام دو زندانی به نامهای منوچهر وفایی و نوید نقدی هشدار داد. این دو زندانی، که در پروندهای مشترک به اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شدهاند، در معرض خطر اجرای حکم در روزهای آتی قرار دارند. منوچهر وفایی ۲۸ ساله و نوید نقدی ۳۲ ساله، در حالی به اعدام محکوم شدهاند که برادر نوید نقدی نیز پیشتر در سال ۱۳۷۱ به اتهامات سیاسی اعدام شده بود.
این سازمان همچنین اعلام کرد که عباس یاوری، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، پس از انتقال به مکانی نامعلوم برای بازجویی، زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. به گفته این نهاد، عباس یاوری، زندانی عرب اهوازی ساکن شیراز، در جریان حوادث دیماه در این شهر بازداشت و در بازداشت جان باخته است. مسئولان زندان به خانواده او علت مرگ را خودکشی اعلام کردهاند، اما گزارشها حاکی از آن است که وی تحت شکنجههای شدید قرار داشته تا به قتل مأموران بسیجی اعتراف کند. این سازمان تأکید کرد که اعلام خودکشی به عنوان علت مرگ زندانیان در بازداشت، روشی رایج برای فرار نهادهای امنیتی از پاسخگویی است. در همین حال، حزب دموکرات کردستان ایران خبر داد که دو پهپاد به نزدیکی کمپ آزادی، محل سکونت خانوادههای این حزب در اقلیم کردستان عراق، حمله کردهاند. همچنین کمپ زرگویز، محل سکونت خانوادههای حزب کومله زحمتکشان انقلابی کردستان ایران، نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. این حزب اشاره کرد که جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۱۱۲ موشک و پهپاد به کمپها و محل سکونت احزاب کرد ایرانی پرتاب کرده است. در جبههای دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که با حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، ۱۲ کشتی و ۱۰۰ هواپیما، بنادر ایران را محاصره کرده است. سنتکام تأکید کرد که تنگه هرمز مسدود نشده، بلکه بنادر و خط ساحلی ایران در محاصره هستند و ۱۴ کشتی از زمان اجرای محاصره بازگردانده شدهاند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز اعلام کرد که علیه کشتیهای متخلف از این محاصره، از زور استفاده خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد از اعلام آتشبس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرده و ابراز امیدواری نمود که این آتشبس راه را برای مذاکرات و دستیابی به صلح پایدار هموار سازد. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز حکومت ایران را متهم کرد که با برنامه هستهای غیرقانونی خود، اقتصاد جهان را به گروگان گرفته است. ارتش اسرائیل نیز از ساکنان جنوب لبنان خواست که به جنوب رودخانه لیتانی نقل مکان نکنند. در دریای عمان، نیروی دریایی ایالات متحده مسیر یک کشتی تجاری را تغییر داده و سنتکام فایل صوتی هشدار و فیلمی از این عملیات را منتشر کرده است. در بیروت، صدای تیراندازی هوایی شنیده شده و خانوادههای آواره در حال بازگشت به جنوب لبنان هستند. در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و امضای بیانیه» به سیامک چهرازی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان در خوزستان خبر داد. این فعال صنفی با قرار بازداشت یک ماهه در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود. همچنین محمدعلی زحمتکش، عضو انجمن صنفی معلمان فارس، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیاش بازداشت شده است
