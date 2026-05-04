هشدار زرد هواشناسی برای کهگیلویه و بویراحمد: نفوذ گرد و خاک و بارش رگباری

اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با صدور هشدار زرد، از نفوذ توده گرد و خاک از عراق و بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق در استان خبر داد. به افراد حساس توصیه می‌شود از ماسک استفاده کنند و کوهنوردان احتیاط کنند.

اداره‌کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور هشداری زرد، نسبت به نفوذ توده گرد و خاک از کشور عراق و وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق در این استان هشدار داده است.

این هشدار که توسط معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی، آقای ولی بهره‌مند، اعلام شده است، از امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه تا اواخرهفته جاری اعتبار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، عبور امواج ناپایدار از سطح استان، منجر به افزایش سرعت وزش باد خواهد شد و در ساعاتی از بعدازظهر در برخی مناطق، احتمال رگبار باران و رعد و برق وجود دارد. این شرایط جوی، به‌ویژه برای مناطق مستعد، می‌تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد و نیاز به آمادگی و احتیاط دارد.

همچنین، با تشدید سرعت وزش باد، انتظار می‌رود گرد و غبار ناشی از عراق وارد استان شود که این موضوع نیز در هشدار سطح زرد هواشناسی لحاظ شده است. این پدیده می‌تواند باعث کاهش دید و ایجاد مشکلات تنفسی برای افراد حساس شود. بهره‌مند در ادامه تاکید کرد که این شرایط جوی، نیازمند توجه ویژه به سلامت عمومی و رعایت نکات ایمنی است.

به همین منظور، به بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان توصیه می‌شود در این مدت از ماسک استفاده کنند تا از اثرات منفی گرد و غبار و آلودگی هوا در امان باشند. علاوه بر این، به هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه علاقه‌مندان به فعالیت‌های کوهنوردی، توصیه می‌شود در انجام این فعالیت‌ها جوانب احتیاط را رعایت کرده و از صعود به مناطق مرتفع خودداری کنند، زیرا شرایط جوی ناپایدار می‌تواند خطرات جدی برای کوهنوردان به همراه داشته باشد.

پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که این وضعیت جوی، تا اواخرهفته جاری ادامه خواهد داشت و ممکن است در برخی مناطق، شدت بارش‌ها و وزش باد بیشتر شود. بنابراین، ضروری است که مردم و مسئولان، آمادگی لازم را برای مقابله با این شرایط داشته باشند و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از مردم خواسته است تا از سفرهای غیرضروری در این مدت خودداری کنند و در صورت لزوم، قبل از سفر، از آخرین وضعیت جوی مطلع شوند. این هشدار، با هدف حفظ سلامت و ایمنی مردم صادر شده است و امیدواریم با رعایت نکات ایمنی، بتوانیم از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنیم.

همچنین، لازم به ذکر است که اداره‌کل هواشناسی، به‌طور مستمر وضعیت جوی استان را رصد می‌کند و در صورت تغییرات احتمالی، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد. مردم می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت اداره‌کل هواشناسی یا تماس با شماره تلفن‌های مربوطه، از آخرین اطلاعات و پیش‌بینی‌های هواشناسی مطلع شوند. این اطلاعات، می‌تواند به آن‌ها در برنامه‌ریزی فعالیت‌های روزانه و اتخاذ تصمیمات مناسب کمک کند.

در پایان، از همه هم‌استانی‌های عزیز تقاضا داریم تا با رعایت نکات ایمنی و همکاری با مسئولان، در حفظ سلامت و ایمنی خود و دیگران سهیم باشند. این شرایط جوی، نیازمند همدلی و همکاری همه است تا بتوانیم با موفقیت از این چالش عبور کنیم. اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، در کنار مردم و مسئولان، آماده ارائه خدمات و اطلاعات لازم است





