هشدار بانک مرکزی اروپا درباره تورم ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران

بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که فشار قیمت‌ها ادامه دارد و کاهش نرخ بهره ممکن است به pronto انتشار تورم به سایر بخش‌ها منجر شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم در منطقه یورو به دلیل افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، به ۳.۲ درصد در ماه مه رسیده است. ECB هدف تورم ۲.۰ درصدی را دارد و هفته گذشته پس از تقریباً سه سال نرخ بهره را افزایش داد. اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا از رویکرد پیشگیرانه و مداوم در سیاست پولی سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند که توافق اولیه برای پایان درگیری خاورمیانه ممکن است شوک انرژی را بلافاصله برطرف نکند.

بانک مرکزی اروپا نسبت به ادامه فشار قیمت‌ها هشدار داده و از کاهش بیشتر نرخ بهره برای جلوگیری از سرایت تورم به سایر حوزه‌ها خبر داد.

آمارها نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت در نتیجه جنگ تحمیلی علیه ایران، تورم را در منطقه یورو بیشتر افزایش می‌دهد. دفتر آمار اتحادیه اروپا، یوروستات، امروز چهارشنبه اعلام کرد که کالاها و خدمات در ماه مه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد گران‌تر شده‌اند. این موضوع، تخمین قبلی را تأیید کرد. در ماه آوریل، نرخ تورم به ۳.۰ درصد افزایش یافته بود.

بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ تورم ۲.۰ درصد را به عنوان هدف ثبات میان‌مدت خود در نظر گرفته است. هفته گذشته، این بانک برای اولین بار در تقریباً سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد و احتمال افزایش بیشتر را نیز باز گذاشت. بانک مرکزی اروپا می‌خواهد از سرایت افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران به سایر قیمت‌ها جلوگیری کند.

این موضوع همچنین توسط فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، که در کنفرانس رویترز نکست اروپا از رویکرد سیاست پولی پیشگیرانه مداوم خبر داد، مورد تأکید قرار گرفت. تورم به دلیل هزینه‌های انرژی تشدید می‌شود که در ماه مه در منطقه یورو در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.

به گفته گابریل مخلوف، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، توافق اولیه برای پایان دادن به این درگیری خاورمیانه لزوماً منجر به پایان فوری شوک انرژی جهانی نخواهد شد





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بانک مرکزی اروپا تورم جنگ تحمیلی علیه ایران هزینه‌های انرژی نرخ بهره

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