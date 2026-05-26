هشدار نیروی دریایی سپاه: هرگونه تجاوز با ضربات کوبنده پاسخ داده خواهد شد

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه هشدار داد که هرگونه تجاوز به کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار با ضربات کوبنده پاسخ داده خواهد شد.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۲۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردهاند.
این روابط عمومی همچنین هشدار داد که کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار در حال انجام است و هرگونه تجاوز با ضربات کوبنده پاسخ داده خواهد شد. این اطلاعیه درپی گزارشهایی است که به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، ۳۳ فروند کشتی از تنگه هرمز با کسب مجوز از این نیرو عبور کردهاند.
