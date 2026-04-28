هشدار سطح زرد هواشناسی گیلان: رگبار شدید و بسیار شدید باران در راه

هواشناسی گیلان با صدور هشدار سطح زرد، از وقوع رگبار شدید و بسیار شدید باران، وزش باد تند و رعد و برق در استان خبر داد و به مردم و مسئولین نسبت به احتمال آبگرفتگی، سیلاب و لغزش زمین هشدار داد.

محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان، با اشاره به شرایط جوی پیش رو، آسمان این استان را در حال حاضر قسمتی ابری تا ابری و مه آلود توصیف کرد. وی افزود که دمای هوا در املش به صفر درجه سانتیگراد رسیده و سردترین نقطه استان است، در حالی که رشت با دمای ۱۷.۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه به شمار می‌رود.

بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، یک سامانه ناپایدار از امروز در منطقه فعال شده و تا روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، جریان‌های خشک شمالی را تقویت خواهد کرد. این وضعیت منجر به ابرناکی گسترده، مه غلیظ، کاهش نسبی دما، وزش باد، بارش باران همراه با رعد و برق و احتمال وقوع تگرگ خواهد شد. این سامانه ناپایدار به ویژه در ارتفاعات و دامنه های گیلان، شرایط را برای بارش‌های رگباری شدید و بسیار شدید فراهم می‌کند.

هواشناسی گیلان با صدور هشدار سطح زرد، به شهروندان و مسئولین هشدار داده است که احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، لغزش و رانش زمین، شکستن درختان و اصابت صاعقه در این مدت وجود دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که مردم از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و در معرض خطر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای مقابله با این شرایط جوی نامساعد را اتخاذ نمایند.

همچنین، کشاورزان و باغداران نیز نسبت به حفاظت از محصولات خود و جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از تگرگ و سیلاب اقدام کنند. مدیرکل هواشناسی گیلان تاکید کرد که با تضعیف این سامانه ناپایدار از روز پنجشنبه، به تدریج شاهد کاهش ابرناکی و روند افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده خواهیم بود. این تغییرات جوی نشان‌دهنده نوسانات فصلی و اهمیت آمادگی برای مقابله با شرایط مختلف آب و هوایی است.

هواشناسی گیلان به طور مداوم وضعیت جوی را پایش می‌کند و اطلاعات به‌روز را در اختیار عموم قرار می‌دهد. همچنین، از مردم خواسته شده است که با توجه به هشدارهای صادر شده، احتیاط‌های لازم را رعایت کنند و از قرار گرفتن در معرض خطر خودداری نمایند. این هشدارها با هدف حفظ ایمنی شهروندان و کاهش خسارات احتمالی صادر شده‌اند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که این سامانه ناپایدار تاثیرات قابل توجهی بر شرایط جوی گیلان خواهد داشت و نیازمند آمادگی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مردم است. در صورت بروز هرگونه حادثه، مردم می‌توانند با شماره‌های ۱۱۲ و ۱۱۳ تماس بگیرند و درخواست کمک کنند. هواشناسی گیلان همچنین از رسانه‌ها خواست تا در اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق به مردم همکاری کنند. این همکاری می‌تواند به کاهش خطرات و خسارات ناشی از شرایط جوی نامساعد کمک کند.

در پایان، مدیرکل هواشناسی گیلان بر اهمیت توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی تاکید کرد و از مردم خواست تا با همدلی و همکاری، از خود و اموال خود محافظت کنند. این شرایط جوی نیازمند مسئولیت‌پذیری و مشارکت همه افراد جامعه است. با رعایت نکات ایمنی و آمادگی لازم، می‌توانیم از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم و از سلامت و امنیت خود و دیگران اطمینان حاصل کنیم.

هواشناسی گیلان به ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز ادامه خواهد داد تا مردم بتوانند با آگاهی کامل، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند





