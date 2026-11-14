هشدار نارنجی آلودگی هوا در اصفهان؛ وضعیت ناسالم برای ۹ شهر

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی برای یکشنبه ۲۴ آبان، پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلانشهر اصفهان و ۸ شهرستان دیگر را اعلام کرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت آینده اخطار جدی صادر کرد. این اقدام به دلیل افزایش انباشت آلاینده‌های جوی و تشدید شرایط سکون و پایداری در جو صورت گرفته است. بر اساس این هشدار، کیفیت هوا در مناطق مرکزی استان به ویژه کلانشهر اصفهان کاهش چشمگیری خواهد یافت. مدیران دستگاه‌های مسئول باید برای مقابله با این پدیده خسارت‌زا در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گیرند.

شرایط جوی و مکان‌های هدف هشدار

اداره کل هواشناسی اصفهان ظهر امروز به صورت رسمی هشدار نارنجی رنگ را اعلام نمود. این وضعیت هوایی از فردا یکشنبه ۲۴ آبان آغاز شده و تا روز دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، غلظت آلاینده‌ها به شدت افزایش یافته و شاخص آلودگی در حد ناسالم برای تمام گروه‌های سنی و حساس قرار می‌گیرد. شهرهای خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، لنجان، شاهین شهر و میمه نیز تحت پوشش این هشدار قرار دارند.

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علاوه بر شهرهای ذکر شده، مناطق مبارکه، فلاورجان، نجف آباد و کبوتر آباد نیز در معرض افزایش غلظت ذرات معلق هستند. هواشناسی اصفهان هشدار داده است که کاهش دید افقی به ویژه در ساعات پایانی شب و ساعات اولیه روز محتمل است. این وضعیت ناشی از تجمع آلاینده‌های ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی است. اگر منابع انتشار آلاینده مهار نشوند، شاخص آلودگی در برخی نواحی به سطح بسیار ناسالم خواهد رسید.

توصیه‌های بهداشتی برای شهروندان

هواشناسی اصفهان به شهروندان توصیه کرده است که از استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی و کاهش تردد با خودروهای شخصی خودداری کنند. مدیریت صحیح مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده از الزامات این دوره است. سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و بقایای کشاورزی باید به طور کامل متوقف شود. کاهش سفرهای غیر ضروری برای جلوگیری از افزایش ترافیک و آلودگی هوا ضروری است.

گروه‌های حساس باید از انجام حرکات ورزشی در فضای باز خودداری کنند تا سلامتشان به خطر نیفتد. دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی هستند. این پایش‌ها برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت حفظ سلامت شهروندان انجام می‌شود. کاهش کیفیت هوا می‌تواند عوارض جدی بر سیستم تنفسی و قلبی مردم داشته باشد که نیازمند هوشیاری کامل است.

آثار فوری و اقدامات پیش‌رو

تشخیص و نظارت بر منابع آلاینده ثابت و متحرک اولویت اصلی مدیریت شهری در این بازه زمانی است. احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی به دلیل پایداری جو بسیار بالا ارزیابی شده است. کاهش دید افقی می‌تواند ترافیک و ایمنی رانندگی را تحت تأثیر قرار دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت کیفیت هوا را در دسترس عموم قرار دهند.

هشدار نارنجی هواشناسی به این معناست که رخداد جوی اثرات منفی به دنبال داشته و خسارت‌های احتمالی ایجاد می‌کند. شهروندان باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از عوارض آلودگی هوا در امان بمانند. پایش مستمر شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های مربوطه کلید مدیریت این بحران هوایی است. این هشدار تا رفع کامل شرایط سکون جوی و کاهش غلظت آلاینده‌ها معتبر خواهد بود.