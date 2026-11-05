هشدار وزیر خارجه عراق: احتمال بازگشت جنگ آمریکا و ایران جدی است

فؤاد حسین وزیر خارجه عراق از احتمال جدی درگیری نظامی جدید بین آمریکا و ایران هشدار داد و محدودیت‌های هوایی جدید در بغداد را برای جلوگیری از کشته شدن شهروندان اعمال کرد.

فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بیانیه‌ای صریح و نگران‌کننده درباره آینده امنیتی منطقه هشدار داد که احتمال از سرگیری درگیری‌های مستقیم و نظامی میان ایالات متحده و ایران دیگر یک سناریوی دور از ذهن نیست. این مقام عالی‌رتبه عراق ی تأکید کرد که اگر منطقه بار دیگر وارد چنین چرخه‌ای شود، عراق با شرایطی فوق‌العاده دشوار و بحرانی مواجه خواهد شد که تمام ثبات داخلی و اقتصادی کشور را به مخاطره می‌اندازد. وزیر خارجه عراق در همین راستا به طور ضمنی اشاره کرد که دیگر موضوعی محرمانه به شمار نمی‌رود و احتمال بازگشت عملیات‌های نظامی گسترده به صراحت بیان شده است.

اعلام محدودیت‌های هوایی و هشدار به پروازها

به دنبال این تحولات و جهت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای شهروندان و هواپیماهای غیرنظامی، دولت عراق اعلام کرده است که محدودیت‌های موقتی شدیدی را در حریم هوایی خود اعمال خواهد کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی صادر شده از سوی نهادهای مربوطه در بغداد، این محدودیت‌ها از تاریخ هفت روز تا یازدهم نوامبر در تاریخ هفت‌روزه مورد نظر و در بازه زمانی مشخصی از روز اعمال می‌شوند. مشخص شده است که از ساعت پنج صبح تا یازده صبح به وقت گرینویچ، تمامی پروازها باید از مسیرهای از پیش تعیین شده عبور کنند.

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این دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه برای کنترل ترافیک هوایی تدوین شده تا از برخورد احتمالی با موشک‌ها یا پهپادهای نظامی در صورت وقوع درگیری جلوگیری شود. هواپیماها ملزم هستند که دقیقاً طبق دستورالعمل‌های کنترل ترافیک هوایی عمل کنند و از هرگونه انحراف از مسیرهای امن تعیین شده خودداری نمایند. این اقدام نشان‌دهنده آمادگی کامل عراق برای مدیریت یک بحران امنیتی ناگهانی است و نشان می‌دهد که مقامات این کشور هر روز منتظر وقوع یک رخداد بزرگ نظامی هستند.

نقش دولت آمریکا و کنگره در تحولات منطقه

فؤاد حسین در تحلیل خود از وضعیت سیاسی و نظامی منطقه اشاره کرد که تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آمریکا نیز به هیچ عنوان مانعی برای دور ماندن خاورمیانه از جنگ نخواهد بود. این دیدگاه نشان می‌دهد که حتی با تغییر یا ثبات نسبی در ساختار قدرت در واشنگتن، تنش‌های ساختاری بین آمریکا و ایران همچنان پابرجا باقی خواهد ماند و نمی‌توان بر اساس تغییرات داخلی آمریکا امیدوار به کاهش تنش‌ها بود. مقامات عراقی معتقدند که عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی پیچیده‌تری در جریان است که تنها با تغییر در سیاست‌های کلی آمریکا قابل کنترل نیستند.

علاوه بر این، وزیر خارجه عراق بیان کرد که برخی کشورهای همسایه و منطقه‌ای به وی اطلاع داده‌اند که زیرساخت‌های خود را از خاک عراق برای حمله مورد هدف قرار داده‌اند. این ادعا که برخی کشورهای منطقه از خاک عراق برای عملیات‌های نظامی علیه طرف‌های دیگر استفاده می‌کنند، نگرانی‌های جدی را درباره استقلال و تمامیت ارضی عراق برانگیخته است. این وضعیت نشان می‌دهد که عراق در معرض فشارهای متعدد از سوی بازیگران مختلف منطقه‌ای است و تلاش می‌کند تا با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، از تبدیل شدن به میدان نبرد جلوگیری کند.

واکنش‌های دیپلماتیک و مذاکرات مستقیم

در پی این هشدارها و برای کاهش سطح تنش‌ها، دیپلمات‌های عراقی در حال انجام تلاش‌های فشرده برای ایجاد گفتمان و مذاکره هستند. بغداد به دنبال ایجاد یک گفتگوی مستقیم با آمریکا برای مستثنی کردن برخی فرودگاه‌های مهم از تحریم‌های پروازهای ایران است. این درخواست نشان می‌دهد که عراق تلاش می‌کند تا با حفظ ارتباطات هوایی حیاتی برای کشورش، از عواقب اقتصادی و انسانی یک جنگ کامل جلوگیری نماید. مقامات عراقی معتقدند که بازگشایی مسیرهای هوایی می‌تواند به عنوان یک اقدام نمادین برای کاهش تنش‌ها عمل کند.

در همین راستا، فؤاد حسین تأکید کرد که اگر عراق به هر نحوی درگیر این جنگ شود، با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو خواهد شد که تأثیرات آن فراتر از مرزهای جغرافیایی این کشور خواهد بود. این هشدارها نشان می‌دهد که عراق به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای کلیدی، نمی‌خواهد بهانه‌ای برای درگیری‌های更大提供 شود و تلاش می‌کند تا با اعمال قوانین سخت‌گیرانه در حریم هوایی، از هرگونه سوء استفاده احتمالی توسط طرف‌های درگیر جلوگیری کند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه همچنان غیرقابل پیش‌بینی است و هر لحظه ممکن است تحولات جدیدی رخ دهد.