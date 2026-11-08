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هشدار هواشناسی برای بارش شدید برف و باران در ۱۴ استان ایران

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هشدار هواشناسی برای بارش شدید برف و باران در ۱۴ استان ایران
هواشناسی · بارش برف · باران شدید

سامانه بارشی فعال در سواحل خزر و ارتفاعات البرز؛ احتمال رگبار باران و برف سنگین در مناطق سردسیر و وزش باد شدید در تهران و اهواز.

سامانه بارشی فعال از امروز دوشنبه، ۱۸ آبان ماه، در استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور به ویژه آذربایجان شرقی، اردبیل ، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی استان‌های تهران ، البرز، قزوین و زنجان مشغول فعالیت است. این پدیده جوی علاوه بر این مناطق، در برخی مناطق استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات خوزستان، بوشهر، غرب و جنوب فارس نیز بارش‌ها را به همراه دارد.

تفکیک دقیق بارش‌ها در مناطق سردسیر

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بارش‌ها در سواحل دریای کاسپین و ارتفاعات البرز به شدت خواهد بود و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف پیش‌بینی می‌شود. این وضعیت جوی می‌تواند منجر به کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها در مسیرهای کوهستانی و ییلاقی شود که نیازمند احتیاط بیشتر رانندگان و شهروندان است. همچنین، احتمال ورود سامانه بارشی به اصفهان و بارش برف در ارتفاعات غرجه وجود دارد که این منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

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پیش‌بینی باد شدید و گردوغبار در تهران و اهواز

علاوه بر بارش‌های باران و برف، هواشناسی هشدارهای دیگری نیز صادر کرده است. تهران در انتظار وزش باد شدید و گردوغبار است که می‌تواند بر کیفیت هوای این کلان‌شهر تأثیر بگذارد. همچنین، اهواز و شهرکرد نیز در معرض این پدیده‌های جوی قرار دارند و شهروندان این مناطق باید آماده‌باش لازم را داشته باشند. این شرایط جوی می‌تواند بر ترافیک شهری و سلامت شهروندان تأثیرات منفی داشته باشد.

تأثیرات بر زیرساخت‌ها و حمل و نقل

با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال بارش برف در ارتفاعات، ممکن است برخی جاده‌های کوهستانی موقتاً بسته شوند یا سرعت ترافیک در آن‌ها کاهش یابد. محورهای مواصلاتی بین استان‌های شمالی و مرکزی کشور نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار گرفته‌اند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توصیه می‌کند که رانندگان از پیمایش جاده‌های کوهستانی در ساعات پایانی شب و اوایل صبح خودداری کنند و در صورت لزوم از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

اقدامات پیشگیرانه برای شهروندان

کارشناسان هواشناسی توصیه می‌کنند که شهروندان مناطق تحت تأثیر این سامانه بارشی، از تردد غیرضروری در شب‌های بارانی و برفی خودداری کنند. همچنین، آماده‌باش نیروهای امدادی و پلیس راه برای مدیریت شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفته است. شهروندان باید از بسته بودن برخی جاده‌ها و احتمال قطعی موقت برق و تلفن در مناطق صعب‌العبور آگاه باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل با اورژانس جاده‌ای تماس بگیرند.

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هواشناسی بارش برف باران شدید ایران تهران اصفهان اردبیل

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