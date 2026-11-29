رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات مدیریت مصرف انرژی، اعلام کرد پایبندی دستگاه‌های اجرایی به این الگو شاخصی جدی در ارزیابی عملکرد مدیران است و متخلفان پس از تذکر عزل خواهند شد.

محمدحسن پزشکیان ، رئیس‌جمهور، در نشست کارگروه مدیریت مصرف سوخت و انرژی که در وزارت کشور برگزار شد، بر ضرورت اجرای فراگیر و دقیق مصوبات دولتی در حوزه مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد. وی پایبندی دستگاه‌های اجرایی به الگوی مصرف بهینه را از شاخص‌های جدی ارزیابی عملکرد مدیران دانست و هشدار داد که مدیرانی که نسبت به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی بی‌توجهی کنند، پس از دریافت تذکر با حکم عزل مواجه خواهند شد.

مکانیسم نظارت و عواقب تخلف از مصوبات مصرف

این تصمیمات در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی و اصلاح الگوی مصرف اتخاذ شده است تا بهره‌وری انرژی در تمام سطوح جامعه ارتقا یابد. رئیس‌جمهور تصریح کرد که همه بخش‌های حاکمیت، از ادارات دولتی و استانداری‌ها گرفته تا شرکت‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و بانک‌ها، مکلف به تبعیت کامل از مصوبات دولت هستند. اجرای این سیاست نباید محدود به بخشی از دستگاه‌ها یا سطوح مدیریتی خاصی باشد و همه مجموعه‌های اجرایی باید در این مسیر گام بردارند.

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بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، دستگاه‌هایی که از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج شوند و آیین‌نامه‌های مدیریت مصرف را رعایت نکنند، ابتدا با تذکر رسمی مواجه می‌شوند. در صورت تداوم عدم رعایت این مقررات و بی‌توجهی به تذکرات اولیه، مدیر مربوطه مستقیماً عزل خواهد شد. این رویکرد سخت‌گیرانه با هدف ایجاد نظم دقیق در مصرف منابع حیاتی و پیشگیری از اسراف و بد مصرفی در سطح کشور طراحی شده است.

نقش رسانه‌ها و اجماع نهادی در مدیریت بحران

پزشکیان در بخشی از سخنان خود به نقش محوری رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، در آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی اشاره کرد. وی بیان داشت که تمام رسانه‌ها باید بخشی از برنامه‌ها و تولیدات خود را به ترویج الگوی صحیح مصرف و پرهیز از اسراف اختصاص دهند. وی خاطرنشان کرد که در کنار نقدهای وارد شده به دولت، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی یک وظیفه ملی است که همه رسانه‌ها باید در آن مشارکت فعال داشته باشند.

رئیس‌جمهور بر این باور است که عبور از شرایط کنونی بدون ایجاد بحران و اختلال در فعالیت‌های کشور امکان‌پذیر است. او معتقد است که بخش مهمی از مشکلات فعلی ناشی از مصرف اضافی و هدررفت انرژی است و دولت با هدف نهادینه‌سازی مصرف صحیح و متناسب به‌عنوان یک الگوی پایدار، به‌صورت شبانه‌روزی در تمام استان‌ها، شهرها، روستاها و محلات در حال پیگیری برنامه‌های مدیریت مصرف است.

تسهیلات بانکی و توسعه صنعت نفت و گاز

در ادامه این نشست، موضوع استفاده از تسهیلات بانکی برای کاهش مصرف انرژی مورد بحث قرار گرفت. پزشکین بر اهمیت بهره‌گیری از امکانات مالی جهت نوسازی صنایع و کاهش اتلاف انرژی تأکید کرد. وی اشاره نمود که برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا در صنعت نفت و گاز، مجموعه‌های فعال باید با برنامه‌ریزی دقیق و بسیج ظرفیت‌های اجرایی، به‌صورت سه‌شیفت فعالیت کنند تا روند بازسازی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی با جدیت دنبال شود.

این رویکرد چندجانبه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای عبور از چالش‌های انرژی بدون تحمیل فشار بر معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی است. با ترکیب نظارت شدید بر بخش دولتی، مشارکت رسانه‌ها و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، دولت تلاش دارد تا الگوی مصرف بهینه را به یک استاندارد اجباری و پایدار در سراسر کشور تبدیل کند.