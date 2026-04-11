سفیر سابق انگلیس در سوریه نسبت به احتمال خرابکاری رژیم صهیونیستی در روند آتشبس میان ایران و ایالات متحده هشدار داد. وی معتقد است اسرائیل تلاش خواهد کرد توافقات صلح را به شکست بکشاند و تنشها را افزایش دهد. این هشدارها در حالی مطرح میشود که مذاکرات بین ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در حال انجام است.
سفیر سابق انگلیس در سوریه هشدار داد که رژیم صهیونیستی احتمالا برای از بین بردن و ایجاد انحراف در روند آتشبس بین ایالات متحده و ایران تلاش خواهد کرد. در آستانه گفتوگوهای ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان، که پس از برقراری آتشبس ۲ هفتهای در اسلامآباد انجام میشود، «پیتر فورد» سفیر سابق انگلیس در سوریه نسبت به تحرکات خرابکارانه رژیم صهیونیستی هشدار داد. او اظهار داشت: « اسرائیل مطمئنا سعی خواهد کرد همه چیز را خراب کند. اما تجربه نشان داده که ایران با بمباران تسلیم نمیشود.
» این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان ایران و اسرائیل در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و حملاتی به اهدافی در سوریه و همچنین حملاتی منتسب به اسرائیل در داخل خاک ایران گزارش شده است. فورد همچنین اشاره کرد که اسرائیل به دنبال جلوگیری از هرگونه توافقی است که بتواند به کاهش تنشها در منطقه منجر شود، زیرا این امر منافع اسرائیل را به خطر میاندازد. وی معتقد است که اسرائیل از هر فرصتی برای تخریب تلاشها در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه استفاده خواهد کرد. این دیپلمات سابق انگلیسی همچنین پیشبینی کرد که حملات تلآویو به لبنان ادامه یابد، که این خود نشاندهندهٔ بیثباتی ادامهدار در منطقه است. در ۲۸ فوریه، آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر به اهدافی در ایران حمله کردند که منجر به خسارات و تلفات گسترده در میان غیرنظامیان شد. این حملات نشاندهندهٔ عزم اسرائیل و آمریکا برای تضعیف توان نظامی ایران و ایجاد اختلال در برنامههای هستهای این کشور است. بامداد چهارشنبه، ایران و ایالات متحده از آتشبس ۲ هفتهای خبر دادند که این امر گامی مثبت در جهت کاهش تنشها به شمار میرود. در حال حاضر، هیاتهای دو طرف برای انجام گفتوگو در اسلامآباد به سر میبرند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان انجام میشود و امید میرود که به توافقات سازندهای منجر شود. اما با توجه به سابقهٔ تنشها و مخالفتهای اسرائیل، دستیابی به توافق نهایی دشوار به نظر میرسد. فورد با اشاره به این موضوع، بر اهمیت هوشیاری و آمادگی در برابر اقدامات خرابکارانهٔ احتمالی اسرائیل تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که طرفهای درگیر بتوانند با حفظ خونسردی و درایت، از وقوع درگیریهای بیشتر جلوگیری کنند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران نیز باید در این مذاکرات با دقت عمل کند و از هرگونه اقدامی که میتواند به تنشها دامن بزند، خودداری ورزد.
