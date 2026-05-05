هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای باد و امواج شدید در خلیج فارس و تغییرات جوی در سراسر کشور

سازمان هواشناسی هشدار نارنجی برای باد و امواج شدید در خلیج فارس صادر کرد و از خطرات احتمالی برای فعالیتهای دریایی و ساحلی هشدار داد. همچنین، پیشبینیهای جوی برای اصفهان، لرستان و بازار طلا و ارز ارائه شده است.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظهای در محدوده ۲۴ تا ۳۰ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۸ متر در مناطق دور از ساحل خبر داد.
حاکمیت این شرایط جوی، سهشنبه (۱۵ اردیبهشت) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر، در شمال خلیجفارس و چهارشنبه تا شنبه (۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر، در خلیجفارس دور از انتظار نیست. در این شرایط جوی خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی و تردد قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی وجود دارد.
سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و فعالیتهای سکوهای نفتی و آمادهباش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه میکند. در هشدار نارنجی سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود.
هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود. سازمان هواشناسی همچنین پیشبینی کرده است که در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت، هوای اصفهان با کاهش دما همراه خواهد بود. در این روز، دمای هوای این استان به دلیل تغییرات جوی، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. همچنین، در جادههای شمالی کشور، به ویژه جادههای چالوس و هراز، ترافیک سنگین گزارش شده است که ممکن است باعث تاخیر در سفر مسافران شود.
در استان لرستان نیز پیشبینی شده است که در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، بارشهای پراکنده و رگباری باران رخ دهد. این بارشها ممکن است در برخی مناطق باعث اختلال در فعالیتهای روزانه شود.
قیمت سکه و طلا ۱۸ عیار در روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت تغییراتی را تجربه کرده است که در جدول مربوطه قابل مشاهده است. همچنین، قیمت دلار آزاد در روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت کاهش قابل توجهی داشته است.
