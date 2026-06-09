وزیر امور خارجه ایران در هشدار جدیدی درباره حواس‌پرتی احتمالی دشمن در خلیج فارس تأکید کرد که ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد اما آماده پاسخ به زبان‌های دیگر نیز است. همچنین مرزهای دریایی را روشن اعلام و خروج نیروهای خارجی را برای کاهش خطرات پیشنهاد داد.

وزیر امور خارجه ایران درباره حواس‌پرتی‌های احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و گفت: ما دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم.

در insulated صفحه‌ی شخصی‌اش عراقچی نوشت: تنگه هرمز که در آب‌های بین‌المللی نیست، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند. نیروهای مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در آماده‌باش هستند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.

نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما هستند، همواره در معرض خطرند؛ چه به‌دلیل خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. برای کاهش این خطرات، بهترین راه این است که نیروهای خارجی هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند؛ منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.

ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال، همان‌طور که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم





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