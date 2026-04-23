هشدار درباره وضعیت بحرانی سدها و محدودیت آب در شهرهای بزرگ

بررسی وضعیت سدهای کشور نشان میدهد که با وجود افزایش ورودی آب نسبت به سال گذشته، ذخایر آبی در برخی استانها همچنان نگرانکننده است و تامین آب شرب در شهرهای مهم با محدودیتهایی همراه است.
وضعیت نامناسب ذخایر آبی سدها در برخی استانها و محدودیتهای تامین آب شرب در کلانشهرها بررسیهای انجام شده از وضعیت سدهای کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری نشان میدهد که علیرغم افزایش ۵۳ درصدی ورودی آب به سدها نسبت به سال گذشته، همچنان نگرانیهایی در خصوص تامین آب شرب و کشاورزی در برخی مناطق وجود دارد.
مجموع ورودی آب به سدها در این مدت به ۲۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، اما این رقم در مقایسه با میانگین ۱۰ سال گذشته، یک درصد کاهش را نشان میدهد. حجم کل آب موجود در مخازن سدها نیز به ۳۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته، اما باز هم یک درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله است.
این آمار نشان میدهد که پرشدگی سدها در حال حاضر ۵۹ درصد است و ۴۱ درصد از ظرفیت آنها خالی مانده است. این وضعیت، ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با خشکسالیهای احتمالی را بیش از پیش نمایان میکند. در میان استانهای مختلف، وضعیت سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی در استانهای تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان و زنجان نگرانکننده گزارش شده است.
در این استانها، ذخایر آبی سدها به میزان کافی نیست و تامین آب شرب در شهرهای مهمی مانند تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیتهایی روبرو است. به عنوان مثال، سد امیرکبیر در استان تهران با ۵۸ میلیون متر مکعب موجودی و ۳۲ درصد پرشدگی، نسبت به سال گذشته ۷ درصد بیشتر آب دارد، اما نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۵۱ درصد کمتر.
سد لار نیز در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و تنها ۲۱ میلیون متر مکعب آب دارد که معادل ۹۸ درصد حجم خالی آن است. این سد نسبت به پارسال ۵۷ درصد و نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۷۷ درصد کمتر آب دارد. سد طالقان نیز با ۲۶ درصد پرشدگی، ذخایر آبی کمتری نسبت به سال گذشته و میانگین ۱۰ ساله دارد.
سد لتیان-ماملو با وجود اینکه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد، اما همچنان ۵۷ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله آب دارد. این آمارها نشان میدهد که وضعیت سدهای تامین کننده آب شرب تهران و البرز به طور کلی نگرانکننده است و نیاز به برنامهریزی دقیق و مدیریت مصرف آب دارد. بررسیهای مربوط به میزان بارشها در سال جاری نیز نشان میدهد که ارتفاع بارشهای جوی از اول مهر تا ۳۰ فروردین معادل ۲۱۱.۲ میلیمتر بوده است.
این میزان بارش در دورههای مشابه درازمدت ۲۰۷.۰ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۳۲.۹ میلیمتر بوده است. با این حال، در حال حاضر ۱۱ استان کشور با جمعیتی بیش از ۳۵ میلیون نفر در شرایط زیر نرمال بارشی قرار دارند که این موضوع زنگ خطری جدی برای تامین منابع آب در ماههای پیشرو محسوب میشود. کاهش بارشها بهویژه در استانهای واقع در حوضه آبریز دریاچه نمک مشهود است.
استانهای تهران، قم و مرکزی با کاهش بیش از ۲۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت، بدترین وضعیت بارشی را تجربه میکنند. استان قم با کاهش ۳۲ درصدی و استان تهران با کاهش ۲۹ درصدی نسبت به بلندمدت، در صدر استانهای کمبارش قرار دارند. این وضعیت، ضرورت توجه ویژه به مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدررفت آن را بیش از پیش ضروری میسازد.
لازم است که تمامی دستگاههای مسئول و مردم در مصرف بهینه آب همکاری کنند تا از بروز بحرانهای جدی در آینده جلوگیری شود. همچنین، توسعه روشهای نوین آبیاری و استفاده از فناوریهای پیشرفته در مدیریت منابع آب میتواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند
سد آب خشکسالی تهران قم اصفهان منابع آب بارش