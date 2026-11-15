هشدار نارنجی هواشناسی برای چهار استان؛ خطر سیلاب و اختلال در تردد

سازمان هواشناسی هشدار نارنجی برای گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی صادر کرد. احتمال سیلاب، برف و اختلال در حمل و نقل در این مناطق وجود دارد.

سازمان هواشناسی کشور با انتشار بیانه‌ای رسمی و صدور هشدار نارنجی ، از تشدید فعالیت یک سامانه بارشی جدید در چهار استان شمالی و شمال غربی کشور خبر داد. بر اساس این هشدار که شامل استان‌های گیلان ، مازندران ، مناطق شمالی و نوار شرقی اردبیل و همچنین شمال استان آذربایجان شرقی می‌شود، شهروندان باید آماده شرایط جوی ناپایدار باشند.

جزئیات هشدار نارنجی و مناطق در معرض خطر

طبق اعلام دقیق سازمان هواشناسی، این هشدار نارنجی به طور مشخص برای چهار استان گیلان، مازندران، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی فعال شده است. این تصمیم با توجه به پیش‌بینی‌های مدل‌های عددی و داده‌های ماهواره‌ای اتخاذ شده تا آمادگی لازم برای مدیریت بحران در این مناطق فراهم آید.

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در مناطق تحت پوشش این هشدار، احتمال وقوع حوادث طبیعی جدی مانند جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی وجود دارد. همچنین بارش سنگین باران و در ارتفاعات بارش برف می‌تواند منجر به اختلال گسترده در حمل و نقل و تردد خودروها شود. سازه‌های موقت مانند چادرها و سوله‌های ضعیف نیز در معرض خطر تخریب هستند.

علاوه بر خسارات فیزیکی به زیرساخت‌ها، محصولات کشاورزی در این مناطق نیز در معرض تهدید قرار دارند. بارش شدید می‌تواند به برداشت محصولات فصلی آسیب رسانده و خسارت اقتصادی قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کند. بنابراین مدیریت ریسک برای کشاورزان در این استان‌ها ضروری است.

وضعیت جوی در سایر استان‌ها و دریاها

علاوه بر چهار استان اصلی، استان‌های گلستان، آذربایجان غربی، زنجان و خراسان شمالی نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار دارند. در این مناطق نیز بارش باران و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است که نیازمند احتیاط بیشتر رانندگان و عابران پیاده است.

مناطق شمالی استان‌های قزوین، سمنان، تهران و البرز نیز روزانه با بارش باران مواجه خواهند بود. این بارش‌ها اگرچه ممکن است به حد هشدار نارنجی نرسد، اما می‌تواند ترافیک شهری و دید رانندگی را در ساعات اوج مصرف کاهش دهد. شهروندان تهرانی باید برای تردد در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها برنامه‌ریزی کنند.

در حوزه دریایی نیز شرایط جوی ناپایدار ادامه دارد. آب‌های خلیج فارس مواج هستند و از بعدازظهر امروز تا روز سه‌شنبه، دریای کاسپین (خزر) نیز متلاطم خواهد شد. این وضعیت باعث خطر برای کشتیرانی و فعالیت‌های دریایی در سواحل شمالی می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اقدامات پیش رو

تداوم این وضعیت جوی می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی تأثیر بگذارد. افزایش هزینه‌های حمل و نقل کالا و احتمال آسیب به مسیرهای مواصلاتی می‌تواند منجر به نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت مواد غذایی شود. مدیریت زنجیره تأمین برای شرکت‌های پخش حیاتی است.

کارشناسان توصیه می‌کنند که شهروندان از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و جاده‌های روستایی خودداری کنند. همچنین نظارت بر اموال شخصی و ایمن‌سازی سازه‌های موقت برای جلوگیری از خسارات احتمالی ضروری است. آمادگی برای شرایط اضطراری در اولویت قرار گیرد.