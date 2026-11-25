مدیرکل هواشناسی تهران از کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما و بارش برف و باران در ارتفاعات خبر داد. هشدارهای لازم برای کوهنوردان و عشایر صادر و وضعیت جوی تا جمعه بررسی شده است.

حمید رضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی از تغییرات جوی قابل توجه در پایتخت و ارتفاعات اطراف آن خبر داد. بر اساس داده‌های رسمی، کاهش دما به همراه وزش باد نسبتا شدید و بارش برف و باران در مناطق کوهستانی از اواخر روز پنجشنبه آغاز شده و تا شامگاه جمعه ادامه خواهد داشت. این هشدارها با هدف حفظ ایمنی کوهنوردان، عشایر و کشاورزان صادر شده و توصیه می‌شود افراد در این بازه زمانی از اطراق در ارتفاعات خودداری کنند.

جزئیات کاهش دما و شدت بارش‌ها در تهران

بر اساس اعلام حمید رضا خورشیدی، در ۴۸ ساعت آینده، کاهش دما در محدوده سه تا پنج درجه سانتیگراد در تهران پیش‌بینی می‌شود. این افت دما همراه با وزش بادهای نسبتا شدید خواهد بود که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر احساس دمایی در شهر داشته باشد. همچنین آسمان تهران در روز پنجشنبه به صورت صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است که حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد را در پی خواهد داشت. این شرایط جوی نشان‌دهنده ورود یک سامانه بارشی به منطقه است که پتانسیل تغییرات سریع آب و هوایی را افزایش داده است.

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در روز جمعه نیز وضعیت آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری با گاهی وزش باد ملایم و به تدریج غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود. حداقل دما در این روز نیز ۱۳ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است. این تغییرات دمایی نشان می‌دهد که موج سرما به تدریج به منطقه نفوذ می‌کند و ممکن است بر مصرف انرژی و نیاز به گرمایش در خانه‌ها تأثیر بگذارد. همچنین احتمال غبار رقیق در عصر و شامگاه‌ها وجود دارد که می‌تواند بر دید افقی و ترافیک جاده‌ای تأثیرگذار باشد.

اقدامات احتیاطی برای اقشار آسیب‌پذیر و کوهنوردان

مدیرکل هواشناسی استان تهران با تأکید بر خطرات ناشی از وزش باد و بارش‌های برف و باران در ارتفاعات، از کوهنوردان، کشاورزان و همچنین عشایر درخواست کرده است که بدلیل شرایط نامساعد جوی، در ارتفاعات اطراق نکنند. این هشدارها با توجه به احتمال سقوط اجسام و کاهش دید افقی در اثر بارش‌ها صادر شده است. مردم نیز باید نسبت به سقوط اجسام ناشی از وزش باد شدید مراقبت کنند. این توصیه‌ها برای کاهش ریسک حوادث طبیعی و حفظ جان شهروندان در مناطق پرخطر مانند دامنه‌های کوهستانی و باغ‌های میوه‌ای حیاتی است.

وزش باد و بارش برف و باران در ارتفاعات از اواخر روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه خواهد بود که البته این وضعیت در ساعات عصر و شامگاهی بیشتر است. بنابراین، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های بیرونی در این ساعات باید با دقت بیشتری انجام شود. همچنین احتمال وزش بادهای شدید می‌تواند بر امنیت ساختمان‌ها و تابلوهای شهری تأثیرگذار باشد. شهروندان باید با پوشیدن لباس گرم و رعایت نکات ایمنی، خود را برای شرایط جوی متغیر آماده کنند.

پیامدهای اقتصادی و زیرساختی تغییرات جوی

تغییرات ناگهانی دما و وزش باد می‌تواند بر عملکرد زیرساخت‌های شهری و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد. کاهش دما در تهران ممکن است منجر به افزایش تقاضا برای گرمایش در مناطق مسکونی و تجاری شود. این امر می‌تواند بر شبکه توزیع گاز و برق فشار وارد کند. همچنین، بارش برف در ارتفاعات می‌تواند بر دسترسی به منابع آب و کشاورزی در مناطق کوهستانی تأثیر بگذارد. بنابراین، هماهنگی بین نهادهای دولتی و مردمی برای مدیریت بهتر این شرایط ضروری است.

به علاوه، وزش باد شدید و احتمال سقوط اجسام می‌تواند بر ترافیک و حمل و نقل عمومی تأثیرگذار باشد. شهروندان باید با آگاهی از این شرایط، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین، سازمان‌های شهرداری باید اقدامات لازم برای ایمن‌سازی تابلوهای شهری و درختان را در اولویت قرار دهند. این اقدامات می‌تواند به کاهش حوادث و حفظ امنیت شهروندان کمک کند.

بررسی روند آینده و هشدارهای هواشناسی

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، شرایط جوی در روزهای آینده همچنان متغیر خواهد بود. کاهش دما و وزش باد می‌تواند بر عملکرد زیرساخت‌های شهری و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد. بنابراین، همواره باید نسبت به تغییرات جوی هوشیار بود و اقدامات احتیاطی لازم را انجام داد. این هشدارها برای حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

در نهایت، مدیرکل هواشناسی استان تهران از شهروندان خواسته است که با پیگیری اخبار و هشدارهای هواشناسی، خود را برای شرایط متغیر آماده کنند. این اقدامات می‌تواند به کاهش حوادث و حفظ امنیت شهروندان کمک کند. همچنین، سازمان‌های دولتی باید با هماهنگی لازم، از بروز مشکلات در زیرساخت‌های شهری جلوگیری کنند. این رویکرد می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌های احتمالی کمک کند.