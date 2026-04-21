هشدار جدی امانوئل ماکرون به اسرائیل در خصوص تداوم تجاوزات به خاک لبنان

رئیس‌جمهور فرانسه در دیدار با نخست‌وزیر لبنان ضمن محکومیت اقدامات اسرائیل، بر لزوم عقب‌نشینی نیروهای نظامی از خاک لبنان و اولویت یافتن مسیر دیپلماتیک برای برقراری صلح تأکید کرد.

امانوئل ماکرون ، رئیس‌جمهور فرانسه، در یک موضع‌گیری صریح و قابل‌توجه در کاخ الیزه، ضمن میزبانی از نخست‌وزیر لبنان، نواف سلام، نسبت به تداوم سیاست‌های نظامی اسرائیل در منطقه ابراز نگرانی شدید کرد. او تأکید نمود که فرانسه نمی‌تواند نسبت به تحولات اخیر در غزه و همچنین تجاوزات صورت گرفته به تمامیت ارضی لبنان بی‌تفاوت باقی بماند و این اقدامات را به‌طور رسمی محکوم کرد.

ماکرون با اشاره به ماهیت ناپایدار آتش‌بس فعلی، بر لزوم عقب‌نشینی فوری نیروهای نظامی اسرائیل از خاک لبنان و کنار گذاشتن هرگونه جاه‌طلبی و ادعای ارضی تأکید کرد، چرا که به اعتقاد او، این اقدامات نه تنها ثبات لبنان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت کل منطقه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی، رئیس‌جمهور فرانسه بر اهمیت حیاتی دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار میان اسرائیل و لبنان تأکید ورزید. وی تصریح کرد که تنها راه برقراری صلح واقعی، ایجاد چارچوبی است که حاکمیت ملی لبنان را تضمین کرده و امنیت دوجانبه برای تمامی طرف‌های درگیر فراهم آورد. ماکرون با بیان اینکه اوضاع کنونی نمی‌تواند به منوال سال‌های گذشته تداوم یابد، هشدار داد که برای خروج از این بحران، نیاز به دیپلماسی فعال و تلاش‌های مستمر بین‌المللی است. وی افزود که وضعیت موجود، یک بحران لحظه‌ای نیست که با اقدامات کوتاه‌مدت قابل حل باشد و تمامی کنشگران باید نسبت به حفظ آتش‌بس شکننده متعهد باقی بمانند. علاوه بر این، ماکرون نسبت به هرگونه تشدید فوری تنش‌ها هشدار داد و خطاب به طرف‌های درگیر گفت که اکنون زمان عجله برای تقابل نیست، به ویژه در شرایطی که توافقات اولیه آتش‌بس شکل گرفته است. او از رویکردهای نظامی‌گرایانه انتقاد کرد و خواستار آن شد که مسیر مذاکرات سیاسی که اخیراً مورد توافق قرار گرفته، تحت‌الشعاع اقدامات تحریک‌آمیز قرار نگیرد. رئیس‌جمهور فرانسه با تأکید بر نقش کلیدی پاریس در تسهیل این گفتگوها، متعهد شد که تلاش‌های دیپلماتیک خود را تا حصول یک نتیجه قطعی که امنیت و آرامش را به مرزهای لبنان بازگرداند، ادامه دهد. وی در پایان سخنان خود، وضعیت منطقه را بسیار حساس توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ‌تر، حمایت همه‌جانبه خود را از حاکمیت ملی لبنان و اجرای کامل قطعنامه‌های بین‌المللی اعلام کنند تا از وقوع هرگونه درگیری ناخواسته که می‌تواند تمام خاورمیانه را به آتش بکشد، جلوگیری به عمل آید





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امانوئل ماکرون بحران لبنان آتش‌بس دیپلماسی فرانسه تمامیت ارضی

United States Latest News, United States Headlines