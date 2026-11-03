ریچارد هورن، رئیس مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا هشدار داد که چین و روسیه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی را تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهند داد.

ریچارد هورن ، رئیس مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا (NCSC)، پیش‌بینی کرد که مجرمان سایبری و دولت‌های خصمانه از جمله چین و روسیه، تا سال ۲۰۲۸ با استفاده گسترده از هوش مصنوعی حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی بریتانیا را افزایش خواهند داد. این هشدار جدی نشان می‌دهد که فناوری‌های قدیمی در بخش‌های خدماتی، آسیب‌پذیری‌های جدی را ایجاد کرده‌اند و امکان بهره‌برداری از نقاط ضعف طولانی‌مدت را برای مهاجمان فراهم می‌سازند.

تهدید هوش مصنوعی و زیرساخت‌های فرسوده

ریچارد هورن روز سه‌شنبه در سخنرانی خود بیان کرد که حملات آینده شامل بدافزارهای مجهز به هوش مصنوعی برای حملات باج‌افزاری خواهد بود. این فناوری به مهاجمان اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌هایی را که مدت‌ها نادیده گرفته شده‌اند، در مقیاسی پیش‌تر غیرقابل تصور، کشف و هدف قرار دهند. هورن یادآوری کرد که فناوری پایه، خودکارسازی فرایندهای فیزیکی حیاتی مانند سوئیچینگ برق، دریچه‌های تخلیه تاسیسات آب، عملیات سدها و سامانه‌های کنترل دما را انجام می‌دهد که همگی در معرض تهدید قرار دارند.

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نقش‌های جغرافیای سیاسی در حملات سایبری

گزارش سالانه مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا چین را پیچیده‌ترین و پایدارترین چالش سایبری پیش‌روی این کشور عنوان کرده است. روسیه و چین هر دو به طور معمول از هوش مصنوعی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده می‌کنند. هورن اشاره کرد که روسیه آگاهانه کارزارهایی را انجام می‌دهد که زیر آستانه درگیری مسلحانه باقی می‌ماند، در حالی که ایران حملاتی را علیه منافع و افراد مورد نظر حکومت خود در بریتانیا هدف قرار می‌دهد.

تجربه‌های اخیر و شکاف امنیتی

حملات اخیر به سامانه‌های سرمایشی در سوپرمارکت‌های فرانسوی و بریتانیا نشان داد که بازیگران خصمانه به سادگی از زیرساخت‌های غیرنظامی سوءاستفاده می‌کنند. در فرانسه، این حمله به دلیل استفاده از فناوری قدیمی و اتصال مستقیم به اینترنت با گذرواژه‌های پیش‌فرض رخ داد. در بریتانیا، کارشناسان مرکز ملی امنیت سایبری تمام شب را برای تماس با سازمان‌های آسیب‌پذیر کار کردند و از یخ‌زدایی مواد غذایی در واحدهای سردخانه‌ای که دمای آنها توسط هکرها بالا برده شده بود، پرده برداشتند.

هزینه‌های سنگین اقتصادی و اقدامات فوری

فعالیت‌های مخرب سایبری هر سال تقریبا ۲۰ میلیارد دلار برای سازمان‌های بریتانیا هزینه دارد. خودروساز جاگوار لندروور در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۰ میلیون دلار زیان مستقیم پس از یک حمله سایبری متحمل شد که تامین‌کنندگان را نیز هدف قرار داد. آن کیست-باتلر، مدیر ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)، تاکید کرد که امنیت سایبری اکنون بخشی از خط مقدم دفاع از کشور است و سازمان‌ها باید همین حالا اقدامات ساده اما موثری مانند به‌روز بودن دستگاه‌ها و تهیه نسخه پشتیبان از داده‌ها را اجرا کنند.