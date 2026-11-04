هشدار سازمان تعزیرات درباره عرضه دارو بدون قیمت و الزام به دریافت فاکتور

یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بر لزوم رعایت قیمت مصوب داروها توسط داروخانه‌ها و دریافت فاکتور رسمی از سوی شهروندان تاکید کرد.

یاسر رایگانی ، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ، با بیان اینکه مرجع اصلی نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها در حوزه عرضه دارو ، سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، اعلام کرد که هرگونه تخلف در این بخش پس از بررسی و ارجاع پرونده، در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به گلایه‌های برخی شهروندان مبنی بر عرضه دارو بدون درج قیمت و وجود تفاوت در قیمت‌های اعلامی در داروخانه‌ها ، خواستار اقدام جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط بازار شد.

الزام داروخانه‌ها به رعایت قیمت بسته‌بندی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت مطالبه فاکتور رسمی از داروخانه‌ها، از هموطنان درخواست کرد هنگام خرید دارو حتماً فاکتور معتبر دریافت کنند و از پذیرش داروی فاقد قیمت درج‌شده خودداری نمایند. وی تصریح کرد که داروخانه‌ها موظف‌اند دارو را با رعایت کامل ضوابط عرضه کنند و قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی دارو باید مبنای قطعی فروش قرار گیرد و هیچ تغییر دیگری مجاز نیست.

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تخلف تولیدکنندگان در عدم اعلام قیمت دارو

رایگانی با اشاره به برخی تغییرات در شیوه قیمت‌گذاری، واردات و تأمین دارو گفت که در مواردی مشاهده می‌شود برخی کارخانه‌ها با هدف سودجویی و سوءاستفاده از شرایط بازار، قیمت محصولات خود را اعلام نمی‌کنند. این مسئله به داروخانه‌ها نیز تسری پیدا کرده و زمینه تغییر قیمت را فراهم می‌آورد، بنابراین اعلام نکردن قیمت دارو از سوی تولیدکنندگان نیز از نظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف محسوب شده و پس از ارجاع توسط مراجع ناظر، رسیدگی خواهد شد.

وضعیت تجهیزات پزشکی داخلی و وارداتی

در بخش تجهیزات پزشکی تولید داخل، مراکز عرضه باید فاکتور خرید از کارخانه داشته باشند و کالا را براساس قیمت خرید و با احتساب سود متعارف بازار قیمت‌گذاری و عرضه کنند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تجهیزات پزشکی وارداتی نیز اظهار کرد که با توجه به شرایط تحریمی، دشواری‌های تأمین و نوسانات نرخ ارز، بخشی از تغییرات قیمت این محصولات قابل درک است اما این شرایط نمی‌تواند بهانه‌ای برای عرضه کالاهای بدون قیمت باشد.

جلوگیری از گران‌فروشی با مستندات مشخص

وی افزود که تاریخ خرید و واردات و همچنین مبنای ارزی تأمین کالا مشخص است و فروشندگان نباید از این شرایط به‌عنوان دستاویزی برای گران‌فروشی و عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ متعارف استفاده کنند. سازمان تعزیرات حکومتی بر این باور است که شفافیت در قیمت‌گذاری و ارائه مستندات کافی، کلید حل مشکلات موجود در بازار دارو و تجهیزات پزشکی است.