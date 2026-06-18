هشدار ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره کشت شاهدانه در ایران: هیچ مجوز صادر نشده

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در تأکید بر ممنوعیت کامل کشت گیاهان مخدر هشدار داد که هیچ مجوزی برای کشت شاهدانه صادر نشده و اظهارات غیرمستند می‌تواند علیه ایران در مجامع بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ممنوعیت کامل کشت گیاهان مخدر در کشور، اعلام کرد: تاکنون هیچ مجوز ی برای کشت شاهدانه صادر نشده است.

مرتضی میرزایی، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تأکید بر ضرورت دقت در اظهارنظرهای مرتبط با حوزه مواد مخدر، گفت: افرادی که به تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها دسترسی دارند باید پیش از بیان هرگونه آمار یا تحلیل، از صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند؛ چرا که برخی اظهارات غیرمستند علاوه بر تأثیرگذاری در فضای داخلی، می‌تواند در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار گیرد. به گزارش مهر، وی با تشریح وضعیت کشت مواد مخدر در کشور اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشت، برداشت و نگهداری هرگونه گیاه مخدر ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست.

هر گونه کشت غیرقانونی به محض شناسایی توسط دستگاه‌های مسئول مورد برخورد قرار گرفته و امحاء می‌شود. میرزایی افزود: کشت هر گونه گیاه مخدر پایه در کشور ممنوع است و درباره گیاه شاهدانه نیز در حال حاضر هیچ مجوزی صادر نشده است. این در حالی است that some reports and rumors about the possibility of licensing cultivation of certain medicinal plants have caused public concern and speculation.

The official emphasized that all claims regarding the legalization of opium poppy or any other narcotic plant cultivation are false and should be treated with caution. He warned that spreading unverified statistics could harm Iran's international image and be used by adversarial bodies against the nation. The anti-narcotics body remains committed to eradicating any illegal cultivation, and the law is clear in prohibiting all forms of narcotic plant farming without exception.

There is no room for ambiguity or experimentation in this matter, as Iran has historically suffered from the scourge of drug abuse and trafficking. The country's strategy focuses on prevention, enforcement, and public awareness to maintain a drug-free society. Authorities reiterate that any discussions about licensing are mere speculation and not based on reality. The public is advised to rely only on official statements from relevant agencies





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