هشدار جمعیتی ایران به ۳۱ میلیون؛ تعطیلی مرز سومار و تورم ۷ برابری حمل کالا

دبیر ستاد ملی جمعیت هشدار داد نرخ باروری ۱.۳۴ به کاهش ۷۵ ساله جمعیت منجر شود. همزمان مرز سومار بسته و هزینه حمل کالا به شدت افزایش یافت.

مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران اعلام کرد نرخ باروری به ۱.۳۴ فرزند در هر زن رسیده است. این در حالی است که برای حفظ جمعیت فعلی ۸۷ میلیونی نیاز به نرخ ۲.۱ فرزند است. اگر روند کنونی ادامه یابد جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده به ۳۱ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

آمار تکان‌دهنده جمعیت و ناباروری در ایران

حسین وحید دستجردی هشدار داد که سهم افراد بالای ۶۰ سال از ۱۳ درصد فعلی به ۳۲ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید. این افزایش چشمگیر جمعیت سالمند باعث کاهش نیروی کار جوان و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های سلامت می‌شود. آمارها نشان می‌دهد حدود ۱۴ میلیون مرد و زن مجرد در سنین باروری در ایران زندگی می‌کنند.

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میانگین سن مادران هنگام تولد نخستین فرزند در تهران ۳۰ سال و هشت ماه اعلام شده است. فاصله میان ازدواج تا تولد نخستین فرزند به‌طور میانگین چهار سال و شش ماه است. این تأخیر باعث افزایش چالش‌های ناباروری شده است و نرخ تجرد قطعی زنان از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد رسیده است.

تورم مسکن و تعلل در ازدواج مانع اصلی

وحید دستجردی تورم و هزینه‌های سنگین مسکن را از مهم‌ترین موانع فرزندآوری برشمرد. او تأکید کرد که ۷۵ درصد کاهش فرزندآوری ناشی از توسعه اجتماعی بدون توسعه اقتصادی متناسب است. همچنین فردگرایی و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری برای زنان شاغل از دیگر دلایل این بحران است.

نظرسنجی ایران‌اینترنشنال در ۲۴ شهریور نشان داد ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان شرایط را مانع اصلی می‌دانند. تعداد ازدواج‌ها از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این آمارها نشان‌دهنده تغییر بنیادین در الگوی زندگی ایرانیان است.

تعطیلی مرز سومار و فشارهای بین‌المللی

سازمان راهداری با نامه‌ای در تاریخ ۲۰ آبان تعطیلی گذرگاه مرزی سومار را از جمعه ۲۲ آبان ابلاغ کرد. این گذرگاه در سمت عراق مندلی نام دارد و بسته شدن آن تأثیر مستقیمی بر ترانزیت کالاهای بین‌المللی دارد. پیشتر گزارش‌ها حاکی از دستور بغداد برای بستن موقت این گذرگاه بود.

واشینگتن به‌طور رسمی از عراق خواسته است بقیه مرزها را ببندد تا مبادلات کالاهای تحریمی به ایران محدود شود. مجتبی خامنه‌ای و علی خامنه‌ای نیز بر لزوم افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری تأکید کرده‌اند.

هزینه حمل کالا و طرح‌های حمایتی دولت

احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اعلام کرد هزینه حمل کالا از چین به ایران پنج تا هفت برابر شده است. معطلی کامیون‌ها در مرزها باعث تمایل کمتر بازرگانان به ثبت سفارش شده است. دولت طرح کارت امید مادر را با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان اجرا کرده است.

بر اساس این طرح ماهانه دو میلیون تومان اعتبار خرید برای مادران ارائه می‌شود. همچنین ادغام غربالگری ناباروری در شبکه بهداشت پیشنهاد شده است. وخامت اوضاع اقتصادی تأثیر مستقیمی بر تأمین هزینه‌های کارگران و بازنشستگان دارد.