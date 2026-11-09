دانشمندان با اطمینان ۹۵ درصدی، سال ۲۰۲۶ را گرم‌ترین سال تاریخ می‌دانند. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که رهبران جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در ترکیه گرد هم آمده‌اند.

جهان در آستانه ثبت رکورد جدیدی در تاریخ دمای خود قرار دارد و دانشمندان با اطمینان بالا پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۲۶ گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بشر باشد. این هشدار جدی در حالی مطرح می‌شود که رهبران و مذاکره‌کنندگان کشورهای جهان از دوشنبه در شهر آنتالیا در ترکیه گرد هم آمده‌اند تا در نشست اقلیمی سازمان ملل ، یعنی کاپ ۳۱ ، به بحث و بررسی راهکارهای مقابله با این بحران بپردازند. فشار ترکیبی ناشی از تغییرات اقلیمی انسانی و پدیده طبیعی ال‌نینیو ، کره زمین را وارد فاز جدیدی از گرما و بی‌ثباتی کرده است.

پیش‌بینی گرم‌ترین سال با اطمینان بالا

گروه پژوهشی مستقل آمریکایی، موسسه برکلی ارث، اعلام کرده است که ۹۵ درصد اطمینان دارد امسال از رکورد قبلی که در سال ۲۰۲۴ ثبت شد، فراتر خواهد رفت. برادرتان هستیم، بانک‌تان نه؛ این جمله نشان‌دهنده تغییر نگرش به منابع مالی در تنش‌های منطقه‌ای است اما در موضوع اقلیم، ارقام علمی حرف اول را می‌زنند. اگرچه هنوز دو ماه از پایان سال ۲۰۲۶ باقی مانده است، شواهد موجود نشان می‌دهد که زمین هم‌زمان تحت فشار گرمایش ناشی از تغییرات اقلیمی و تقویت دمای اقیانوس‌ها توسط ال‌نینیو قرار دارد.

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تجربه کشورها از پیامدهای گرمای بی‌سابقه

کشورهای شرکت‌کننده در این نشست طی ماه‌های اخیر پیامدهای افزایش گرما را به‌شدت حس کرده‌اند. از آتش‌سوزی‌های گسترده در سراسر غرب اروپا گرفته تا فروریختن ناگهانی یخچالی در نپال که جان بیش از هزار نفر را گرفت، همگی زنگ خطری برای جهان بوده‌اند. رابرت رود از موسسه برکلی ارث توضیح می‌دهد که پشت سر هم سال‌هایی با گرمای بی‌سابقه داشته‌ایم و با افزایش گرمایش جهانی، انتظار همین را داریم. فروریختن یخچال‌ها، موج‌های گرما و خشکسالی‌های رکوردشکن از جمله این پیامدها هستند.

نقش ال‌نینیو و اقیانوس‌ها در تشدید بحران

سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل نیز گزارش مشابهی منتشر کرده و پیش‌بینی می‌کند که ۲۰۲۶ در میان چهار سال گرم ثبت‌شده قرار خواهد گرفت. این سازمان هشدار داده است که سال ۲۰۲۷ نیز اوضاع مشابه خواهد بود، زیرا ال‌نینیو به‌طور غیرمعمول قدرتمند است تا سال آینده ادامه پیدا می‌کند و دما را بالاتر می‌برد. سلسته سائولو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، تصریح کرد که این وضعیت به معنای واقعی کلمه همه رکوردها را رد کرده است. ال‌نینیو گرمای تازه‌ای به سیاره اضافه نمی‌کند، بلکه گرما را از اقیانوسی آزاد می‌کند که گرم‌ترین وضعیت اندازه‌گیری‌شده را دارد.

چالش‌های کاپ ۳۱ و مسیر آینده

کشورها دو هفته مذاکره خواهند کرد و رهبرانی از جمله اندی برنام، نخست‌وزیر بریتانیا، این هفته در کنفرانس حضور می‌یابند. سایمون استیل، مسئول امور اقلیمی سازمان ملل، در سخنرانی روز نخست برای نمایندگان گفت که هیچ نشستی به‌تنهایی راه‌حل جادویی نیست اما فوریت این لحظه باید انگیزه راه پیش روی ما باشد. دولت ترکیه نیز اعلام کرده که می‌خواهد گفت‌وگوهای امسال بر هدفی تازه برای گذار به برق، یعنی دور کردن نظام‌های انرژی از سوخت‌های فسیلی و حرکت به سوی برق و همچنین کاهش میزان پسماند، متمرکز شود.

اثرات اقتصادی و تغییر الگوهای انرژی

شواهد نشان می‌دهد که گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر هم راه‌حلی اقلیمی و هم راه‌حلی اقتصادی برای شوک‌های اخیر انرژی است. انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان سال گذشته حدود نیم تریلیون دلار صرفه‌جویی به همراه داشتند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که رشد این بخش در شش سال آینده ۵۷ درصد بیشتر از دوره قبل خواهد بود. چین همچنان بیشترین سهم را در افزایش جهانی ظرفیت برق تجدیدپذیر دارد ولی با گسترش این بخش در دیگر کشورهای در حال توسعه این سهم کاهش خواهد یافت. جهان اکنون در مسیر ۲/۸ درجه سانتیگراد گرمایش نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن قرار دارد که رقمی فراتر از هدف ۱/۵ درجه‌ای توافق پاریس است.