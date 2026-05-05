پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در یک نشست خبری با لحنی تند نسبت به اقدامات ایران هشدار داد و اعلام کرد که به هرگونه تهدیدی، از جمله تهدیدات قایق‌های کوچک ایران، پاسخ قاطع و سنگینی داده خواهد شد. او همچنین بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد و از آمادگی آمریکا برای اقدام در این زمینه خبر داد.

وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در نشست خبری با تاکید بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی ، اعلام کرد که به هر تهدیدی از جمله تهدیدات قایق‌های کوچک ایران پاسخ سنگین داده خواهد شد.

او با اشاره به اصطلاح غبار هسته‌ای برای اشاره به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، گفت که آمریکا از هر راه ممکن این ذخایر را به دست خواهد آورد. هگست همچنین به اظهارات پیشین دونالد ترامپ مبنی بر آمادگی مردم ایران برای سرنگونی حکومت اشاره کرد و گفت که ترامپ از هیچ‌چیزی دست نکشیده و همه برگ‌ها در دستان اوست.

او رژیم ایران را به کشتن شهروندان بی‌گناه متهم کرد و خروج از یوغ این رژیم را کاری دانست که مردم ایران باید انجام دهند. در پاسخ به سوالی درباره تهدید قایق‌های کوچک ایران، هگست آن‌ها را تنها دارایی باقی‌مانده ایران دانست و اعلام کرد که آمریکا از تکنولوژی لیزری برای از بین بردن هر چیزی که به کشتی‌هایش نزدیک شود استفاده خواهد کرد.

او همچنین از ادامه آتش‌بس موقت میان تهران و واشینگتن خبر داد و از ایران خواست تا محتاط باشد تا درگیری‌ها افزایش پیدا نکند. دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، ایران را به باج‌گیری از جهان با ایجاد مانع در تنگه هرمز متهم کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی شد. او اعلام کرد که نیروهای آمریکا تهدیدهای ایران را شناسایی و از بین می‌برند و بیش از ۵۰ هزار نیرو برای تثبیت برتری آمریکا در منطقه مستقر هستند.

کین همچنین گفت که ایران از زمان برقراری آتش‌بس، ۹ بار به کشتی‌های تجاری شلیک کرده و دو نفتکش را توقیف کرده است. هگست در ادامه اعلام کرد که هدف از پروژه آزادی، محافظت از کشتیرانی در برابر حملات ایران است و تنگه هرمز اکنون باز است. او همچنین به ایران هشدار داد که در صورت شلیک به نیروهای آمریکایی، با قدرت پاسخ داده خواهد شد.

در همین حال، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از صحت نداشتن خبر بسته‌شدن مجدد فضای هوایی ایران خبر داد. سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جهت دور دیگری از حملات احتمالی علیه ایران است که بر زیرساخت‌های انرژی و ترور مقام‌های ارشد ایران متمرکز خواهد بود. ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج اچ. دابلیو.

بوش نیز در حال عبور از دریای عرب است و نیروهای آمریکا محاصره دریایی علیه ایران را در خلیج عمان به اجرا درمی‌آورند. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها در امارات و عمان را محکوم کرد و سفارت آمریکا در بغداد نیز به شهروندان آمریکایی نسبت به تهدیدات ناشی از حملات موشکی و پهپادی هشدار داد





