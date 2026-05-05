پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در یک نشست خبری بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد و هشدار داد که آمریکا به هرگونه تهدید، از جمله تهدیدات قایق‌های کوچک ایران، پاسخ قاطع خواهد داد. او همچنین از آمادگی برای حملات احتمالی علیه ایران با هماهنگی اسرائیل خبر داد.

وزیر جنگ آمریکا ، پیت هگست، در یک نشست خبری بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت که آمریکا از هر راه ممکن برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تلاش خواهد کرد.

او از اصطلاح «غبار هسته‌ای» برای اشاره به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران استفاده کرد. هگست همچنین به اظهارات پیشین دونالد ترامپ در مورد آمادگی مردم ایران برای تغییر رژیم اشاره کرد و گفت که ترامپ از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده و همه برگ‌ها در دست اوست. او رژیم ایران را به کشتن شهروندان بی‌گناه متهم کرد و بر این باور است که خروج از یوغ این رژیم، وظیفه مردم ایران است.

هگست در پاسخ به سوالی درباره تهدید قایق‌های کوچک ایران، آن‌ها را جدی گرفت و گفت که این قایق‌ها تنها دارایی باقی‌مانده ایران هستند. او از استراتژی استفاده از تکنولوژی لیزری برای مقابله با تهدیدات دریایی خبر داد و گفت که هر چیزی به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شود، نابود خواهد شد. وزیر جنگ آمریکا همچنین از ادامه آتش‌بس موقت میان تهران و واشینگتن خبر داد و از ایران خواست تا محتاط باشد تا درگیری‌ها افزایش نیابد.

دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، ایران را به باج‌گیری از جهان با ایجاد مانع در تنگه هرمز متهم کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی شد. او اعلام کرد که بیش از ۵۰ هزار نیرو برای تثبیت برتری آمریکا در منطقه مستقر هستند و در صورت صدور دستور، آماده از سرگیری درگیری‌ها هستند.

کین همچنین گفت که ایران از زمان برقراری آتش‌بس، ۹ بار به کشتی‌های تجاری شلیک کرده و دو نفتکش را توقیف کرده است، اما این اقدامات هنوز به حدی نرسیده که آتش‌بس را نقض کند. هگست هدف از «پروژه آزادی» را محافظت از کشتیرانی در برابر حملات ایران عنوان کرد و گفت که کشتی‌های آمریکایی به سلامت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و ایران شرمسار شده است.

او همچنین از ایجاد یک گنبد دفاعی بر فراز خلیج فارس به عنوان هدیه‌ای به مردم جهان خبر داد و بر لزوم متوقف کردن کنترل غیرقانونی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد. هگست به مقام‌های ایرانی هشدار داد که در صورت شلیک به نیروهای آمریکایی، با قدرت پاسخ داده خواهد شد. در همین حال، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از صحت نداشتن خبر بسته‌شدن مجدد فضای هوایی ایران خبر داد.

سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا برای آماده‌سازی جهت دور دیگری از حملات احتمالی علیه ایران است که بر زیرساخت‌های انرژی و ترور مقام‌های ارشد ایرانی متمرکز خواهد بود. تصمیم‌گیری نهایی برای ازسرگیری درگیری‌ها بر عهده دونالد ترامپ خواهد بود. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز از عبور ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج اچ. دابلیو.

بوش» از دریای عرب و اجرای محاصره دریایی علیه ایران در خلیج عمان خبر داد. وزیر امور خارجه ایتالیا حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها در امارات متحده عربی و عمان را محکوم کرد و سفارت آمریکا در بغداد نیز به شهروندان آمریکایی نسبت به تهدید ناشی از حملات موشکی و پهپادی در عراق هشدار داد





