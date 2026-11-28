دیوان محاسبات کشور نسبت به بدهی سنگین هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هشدار داد. این بدهی معادل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها است.

دیوان محاسبات کشور روز شنبه هفتم آذر ماه در بیانیه‌ای رسمی و فوری نسبت به بدهی معوقه‌ی ۵۹۵ هزار میلیارد تومانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هشدار داد. این نهاد نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مبلغ بدهی این هلدینگ صنعتی، دقیقاً معادل کل منابع مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. این افشاگری در شرایطی صورت گرفت که حکم انفصال محمد شریعتمداری ، مدیرعامل این هلدینگ، از سوی قوه قضاییه صادر شده و بر اجرای فوری آن تأکید شده است. عدم پرداخت این بدهی کلان، نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در شفافیت مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد بحران‌زده ایران است.

تطابق بدهی هلدینگ با بودجه یارانه‌های کالابرگی

هشدار دیوان محاسبات کشور با مقایسه بدهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حجم نگران‌کننده‌ی مالی این بنگاه را برجسته کرد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مسئولیت مدیریت و توزیع یارانه‌ها، از جمله کالابرگ‌های الکترونیکی، را بر عهده دارد و دولت مسعود پزشکیان اخیراً به دلیل کمبود منابع، حذف تدریجی برخی خانوارها از این فهرست را آغاز کرده است. اشاره به این مقایسه توسط دیوان محاسبات، ضمن تأکید بر ابعاد فاجعه‌بار بدهی، هدف ایجاد حساسیت در افکار عمومی نسبت به نابرابری در دسترسی به منابع مالی را دنبال می‌کند. این نهاد نظارتی تأکید کرده است که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس محصولات خود را فروخته و بهای آن‌ها را دریافت کرده، اما این وجوه را به خزانه یا حساب‌های مرتبط واریز نکرده است.

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تحلیل احمد علوی درباره جریان منابع ارزی و تحریم‌ها

احمد علوی، اقتصاددان و تحلیلگر امور ایران، رقم بدهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را با واژه‌ی "نجومی" توصیف کرد و مکانیسم عدم وصول درآمد را تشریح نمود. او در گفت‌وگو با رادیو فردا بیان کرد که فروش محصولات صادراتی لزوماً به معنای وصول درآمد برای کشور نیست. با توجه به وجود تحریم‌های اقتصادی و منابع مالی قرار گرفته در خارج از کشور، احمد علوی احتمال می‌دهد که بخشی از این منابع در چارچوب فعالیت‌های دیگر، از جمله حمایت مالی از نیروهای نیابتی یا سایر اقدامات حکومت در خارج از کشور، هزینه شده باشد. او به شرایط مشابه در دیگر مؤسسات دولتی و خصولتی اشاره کرد و اظهار داشت که این مؤسسات نیز با وجود صادرات، درآمدهای حاصل را از طریق تراستی‌ها و در راستای اهداف خارجی مصرف می‌کنند و در برابر شفافیت مقاومت می‌نمایند.

تضاد صلاحیت دیوان محاسبات با ادعای استقلال هلدینگ

رابط عمومی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بیانیه‌ای پاسخ به هشدار دیوان محاسبات، صلاحیت این نهاد را برای حسابرسی مستقیم زیر سؤال برد. این شرکت سهامی عام بورسی با شخصیت حقوقی مستقل، مدعی است که بیش از ۱۶ سال پیش خصوصی شده و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرد که حتی اگر حکم دیوان معتبر باشد، دستور انفصال صادر شده در تیرماه سال گذشته صادر شده و مدت اعتبار یک‌ساله‌ی آن به پایان رسیده است. این موضع‌گیری حقوقی نشان‌دهنده تلاش هلدینگ برای فرار از نظارت‌های مالی و قانونی است. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز ۲۶ آبان ماه بر قطعیت اجرای حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تأکید کرد و اعلام نمود که این حکم همچنان پابرجا و نیازمند اجراست.

ریشه‌های ساختاری دوگانگی قدرت و عدم پاسخگویی

احمد علوی تقابل میان دیوان محاسبات و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در چارچوب دوگانگی ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند. از یک سو قوانین و نهادهای رسمی نظارتی وجود دارند و از سوی دیگر شبکه‌های قدرتی فعالیت می‌کنند که خود را ملزم به تبعیت از این قوانین نمی‌دانند. محمد شریعتمداری به عنوان مدیرعامل هلدینگ، از مدیران باسابقه‌ی جمهوری اسلامی است که در مناصب مهم اقتصادی و سیاسی حضور داشته و چندین بار تا سطح وزارت و معاونت رئیس‌جمهور ارتقا یافته است. علوی معتقد است شریعتمداری به دلیل ارتباطاتش با شبکه‌های قدرتی و مجموعه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده و در نهایت به آن شبکه پاسخگوست. بسیاری از این هلدینگ‌های دولتی و خصولتی حاضر به شفاف‌سازی نیستند و از مصونیت در برابر پاسخگویی برخوردارند.

پیامدهای عملی بدهی بر امنیت انرژی و تأمین‌کنندگان گاز

عدم تسویه بدهی ۵۹۵ هزار میلیارد تومانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس پیامدهای عینی و فوری برای اقتصاد کشور داشته است. دیوان محاسبات کشور هشدار داده است که پرداخت نشدن این بدهی می‌تواند در گردش مالی شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی گاز اختلال جدی ایجاد کند. این اختلال مالی مستقیماً بر توان دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و استمرار زنجیره‌ی تأمین انرژی در کشور اثر می‌گذارد. تداوم این وضعیت نابسامان، نه تنها باعث تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام مالی می‌شود، بلکه امنیت انرژی بخش‌های صنعتی و خانگی را نیز به خطر می‌اندازد. حل این معضل مالی نیازمند برخورد قاطعانه با نهادهای غیرشفاف و اجرای کامل قوانین نظارتی است تا از بحران بیشتر جلوگیری شود.