هشدار آمریکا به ایران درباره تنگه هرمز و آغاز «پروژه آزادی»

وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که ایران در صورت حمله به کشتیرانی تجاری با «قدرت آتش کوبنده» ایالات متحده مواجه خواهد شد. آمریکا همچنین «پروژه آزادی» را برای بازپس‌گیری کنترل تنگه هرمز آغاز کرده است.

وزیر دفاع آمریکا ، پیت هگست ، در یک نشست خبری در پنتاگون، به ایران در مورد هرگونه حمله به کشتیرانی تجاری هشدار داد و اعلام کرد که ایران در صورت انجام چنین اقدامی با « قدرت آتش کوبنده» ایالات متحده مواجه خواهد شد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که آمریکا و ایران اخیراً در خلیج فارس تبادل آتش داشته‌اند، اما هگست تأکید کرد که آتش‌بس همچنان برقرار است، هرچند که رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم نهایی را در مورد نقض احتمالی آتش‌بس اتخاذ خواهد کرد. هگست همچنین از آغاز «پروژه آزادی» توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای بازپس‌گیری کنترل تنگه هرمز از ایران خبر داد.

او این اقدام را پاسخی به تلاش ایران برای بستن تنگه و اخاذی بین‌المللی دانست و اعلام کرد که دو کشتی تجاری آمریکایی با موفقیت از تنگه عبور کرده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعای عبور امن کشتی‌های آمریکایی را رد کرده و اعلام کرده است که ناوچه‌های آمریکایی پس از شلیک هشدار ایران عقب‌نشینی کرده‌اند.

وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اینکه صدها کشتی دیگر در انتظار عبور از تنگه هستند، از همکاری فرماندهی مرکزی آمریکا با شرکت‌های کشتیرانی و بیمه برای تسهیل عبور امن کشتی‌ها خبر داد و این اقدام را «هدیه‌ای مستقیم از سوی آمریکا به جهان» توصیف کرد. هگست تأکید کرد که محاصرهٔ سخت‌گیرانه ایران همچنان برقرار است و کشتی‌هایی که تلاش کرده‌اند از بنادر ایران محاصره را بشکنند، بازگردانده شده‌اند.

او همچنین بر جنبهٔ انسانی این عملیات تأکید کرد و گفت که با شکستن فشار ایران، از جان و معیشت ملوانان ده‌ها کشور محافظت می‌کنند و مسیرهای انرژی جهان را ایمن نگه می‌دارند. هگست در پایان به ایران هشدار داد که در صورت حمله به نیروهای آمریکایی یا کشتی‌های تجاری بی‌طرف، با «قدرت آتش گسترده و کوبنده» آمریکا مواجه خواهد شد و از ایران خواست تا اجازه دهد کشتی‌های بی‌طرف آزادانه عبور کنند.

او همچنین از متحدان و شرکای آمریکا خواست تا در این مأموریت مسئولیت‌پذیر باشند و در زمان مناسب، مسئولیت را به آن‌ها واگذار کنند. ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در این نشست خبری اعلام کرد که ایران همچنان به همسایگان خود حمله می‌کند و از زمان اعلام آتش‌بس، ۹ بار به سوی کشتی‌های تجاری آتش گشوده و دو کشتی کانتینربر را توقیف کرده است.

او همچنین برآورد کرد که ۲۲ هزار و ۵۰۰ دریانورد در بیش از ۱۵۵۰ کشتی تجاری در خلیج فارس گرفتار شده‌اند. علاوه بر این، تلاش دوباره آمریکا و بحرین برای ارائه قطعنامه‌ای جدید به شورای امنیت درباره تنگه هرمز نیز در حال انجام است. این اقدامات نشان‌دهندهٔ تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و تلاش‌های آمریکا برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است.

آمریکا با تأکید بر آمادگی خود برای دفاع از منافع خود و متحدانش، از ایران می‌خواهد تا از اقدامات تحریک‌آمیز خود دست بردارد و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. این درگیری‌ها تأثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی و امنیت انرژی دارد و نیازمند دیپلماسی و تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز آن‌ها است





