هشدار بارش باران در کرمان؛ فعالیت سامانه بارشی از ۱۱ تا ۱۶ آبان

اداره‌کل هواشناسی کرمان از فعالیت متناوب سامانه بارشی از دوشنبه ۱۱ تا شنبه ۱۶ آبان خبر داد. بارش باران، رگبار، تگرگ و وزش باد شدید در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی شده است.

سامانه بارشی از روز دوشنبه ۱۱ آبان تا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به‌صورت متناوب در سطح استان کرمان فعال خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی این استان، بارش باران و رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ همراه این سامانه است.

فعالیت این سامانه در بیشتر مناطق کرمان موجب افزایش ابر، بارش باران و رگبارهای پراکنده می‌شود. در ارتفاعات نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

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زمان‌بندی و مناطق تحت تأثیر بارش باران در کرمان

بیشترین میزان بارش در روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه در نیمه شمالی و مناطق مرکزی استان پیش‌بینی شده است.

در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، بیشترین بارش در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان انتظار می‌رود. این تغییر در محل بیشترین بارش نشان می‌دهد که شدت و پراکندگی بارندگی در طول هفته یکسان نخواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نیز در بیشتر مناطق استان طی این مدت محتمل است. ترکیب باد و بارش، شرایط جوی را در برخی مناطق ناپایدار می‌کند.

پیامدهای احتمالی بارش و وزش باد شدید

بر اساس این هشدار، پیامدهای فعالیت سامانه بارشی می‌تواند شامل آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای باشد.

همچنین لغزندگی محورهای کوهستانی و گردنه‌های سردسیر وجود دارد. احتمال خسارت به سازه‌های موقت، بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها در اثر وزش باد شدید نیز مطرح شده است.

این پیامدها نشان می‌دهد که خطرات بارش فقط به بارندگی محدود نمی‌شود و باد شدید نیز می‌تواند آسیب‌های جدی به اموال عمومی و خصوصی وارد کند.

توصیه‌های ایمنی مدیریت بحران استان کرمان

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست این توصیه‌ها را جدی بگیرند.

از رانندگان خواسته شده است هنگام سفرهای بین‌شهری احتیاط لازم را داشته باشند. پیش از تردد در محورهای مواصلاتی نیز باید از وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کنند.

به شهروندان توصیه شده است از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، زیرا احتمال طغیان و جاری شدن آب در این مسیرها وجود دارد.

همچنین شهروندان باید نسبت به استحکام سازه‌های موقت و ایمن‌سازی تابلوها و تجهیزات مستعد سقوط اقدام کنند. این اقدامات ساده می‌تواند از بروز خسارت و حوادث جلوگیری کند.

به‌طور خلاصه، سامانه بارشی کرمان از دوشنبه ۱۱ آبان تا شنبه ۱۶ آبان فعال است و بارش باران، رگبار، رعدوبرق، تگرگ در مناطق مستعد و وزش باد شدید را به همراه دارد. شهروندان و رانندگان با رعایت توصیه‌های مدیریت بحران می‌توانند خطرات احتمالی را کاهش دهند.