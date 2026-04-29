سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه آمریکا در یک بن‌بست استراتژیک گرفتار شده است، هشدارهای شدیدی را به واشنگتن و متحدانش داد و بر آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد.

سرلشکر محسن رضایی ، فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح وضعیت پیچیده کنونی و بن‌بست استراتژیک آمریکا ، هشدارهای قاطع و تعیین‌کننده‌ای را خطاب به واشنگتن و متحدانش مطرح کرد.

رضایی با تاکید بر شکست تمامی طرح‌های نظامی آمریکا در منطقه، تصریح کرد که ادامه این رویکرد فاجعه‌آمیز خواهد بود و ناوهای آمریکایی در دریای عمان غرق خواهند شد. او همچنین با اشاره به عدم امکان بازگشت ترامپ به قدرت به دلیل پرونده‌های جنایی متعدد، او را در یک بن‌بست مطلق توصیف کرد و افزود که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز به این کشور اعتماد ندارند.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی، سناریوهای مختلف پیش روی دشمن را برشمرد که شامل حملات ناموفق، انتقال مسئولیت به کنگره از طریق تمدید آتش‌بس، محاصره دریایی و تلاش برای کودتا، و در نهایت مذاکره است. با این حال، او با بدبینی نسبت به مذاکره با آمریکا، خواستار اثبات حسن نیت واشنگتن از طریق پذیرش شروط دهگانه ایران و پایان دائمی جنگ شد.

رضایی با هشدار به دشمن، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح و عشایر جنوب کشور برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی تاکید کرد و بر کنترل تنگه هرمز به عنوان یک ضرورت برای امنیت منطقه پافشاری نمود. او همچنین با اشاره به توانایی ایران در دور زدن محاصره دریایی، از ادامه این سیاست نیز انتقاد کرد و بر تهدید آن برای اقتصاد جهانی هشدار داد.

در بخش دیگری از سخنان خود، رضایی انتقام خون رهبر شهید را نابودی اسرائیل عنوان کرد و بر پیگیری این هدف تاکید نمود. او با یادآوری بدعهدی‌های آمریکا در مذاکرات، این کشور را فاقد اعتبار در عرصه دیپلماسی دانست و خواستار حل مسائل منطقه توسط کشورهای خود منطقه بدون دخالت بیگانگان شد.

رضایی با اطمینان از نظارت و فرماندهی رهبر معظم انقلاب بر جنگ و دیپلماسی، از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی و یکپارچگی مسئولان و قوا اطمینان داد و از مردم خواست تا نگران نباشند. او همچنین با تاکید بر اینکه دیپلماسی تنها به معنای مذاکره نیست، بر لزوم گسترش روابط با کشورهای دیگر همچون چین، روسیه، قطر و عربستان تاکید کرد و خواستار اتخاذ رویکردها و تاکتیک‌های جدید در دیپلماسی شد.

رضایی با اشاره به مفهوم آتش‌بس در تعاریف نظامی، آن را به عنوان فرصتی برای تجهیز قوا در پیش از توافق و تضمینی برای اجرای توافقات پس از آن توصیف کرد. در پایان، او با تاکید بر بزرگترین پیروزی ایران یعنی سرگردانی و گرفتاری آمریکا، از ایجاد زلزله‌ای بزرگ در روابط بین‌الملل خبر داد که منجر به افزایش فاصله بین اروپا و آمریکا، پیشروی روسیه در اوکراین و چین به سمت تایوان خواهد شد.

رضایی با تاکید بر لزوم بهره‌برداری ایران از این فرصت، خواستار پایان جنگ با دستاورد امنیت پنجاه سال آینده و دریافت تمام حقوق ملت ایران شد و بر لزوم گسترش مقاومت و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد تاکید کرد. او در پایان، با رد شایعات درباره رهبری، از سلامت و تدبیر ایشان اطمینان داد و بر حفظ تنگه هرمز، ادامه غنی‌سازی و آمادگی برای پاسخ قاطع به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا تاکید نمود





محسن رضایی آمریکا تنگه هرمز جنگ مذاکره اسرائیل سپاه بن‌بست دریای عمان

