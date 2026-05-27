هشدار هواشناسی خوزستان: دمای ۴۷ درجه و هوای ناسالم در چهار شهر

مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دما تا ۴۷ درجه در استان خبر داد. همچنین هوای چهار شهر گتوند، شوشتر، بهبهان و امیدیه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی، از نفوذ توده هوای گرم و افزایش دما تا روز جمعه هفتم خردادماه در سطح این استان خبر داد.
وی اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه وقوع دماهای ۴۷ درجه سانتیگراد و بالاتر در نیمه جنوبی تا بخشهای مرکزی استان مورد انتظار است. همچنین روزهای جمعه و شنبه با گذر موج ضعیفی از فراز خوزستان، ابرناکی، کاهش محسوس پنج تا هشت درجهای دما و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود.
به گفته وی، با توجه به شدت وزش باد، احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در بخشهای جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست و شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج خواهد بود. در شبانهروز گذشته آغاجاری با ۴۵ و ایذه با ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. تغییرات دمای اهواز نیز بین ۴۲.۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
از سوی دیگر، شهریار عسکری مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای چهار شهر این استان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و نارنجی خبر داد. وی با اشاره به سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ چهارشنبه ششم خردادماه، اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاههای گتوند ۱۰۳، شوشتر ۱۱۳، بهبهان ۱۱۱ و امیدیه ۱۰۷ میکروگرم بر مترمکعب بوده است.
بنابراین هوای این شهرها در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. وی در ادامه افزود: هوای اهواز، ملاثانی، شوش، مسجدسلیمان، شادگان، هفتکل، آغاجاری و دزپارت در شرایط قابل قبول و زرد و هوای لالی در وضعیت پاک و سبز بوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم میشود: از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط خطرناک. با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، شهروندان خوزستان به ویژه گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی باید در روزهای گرم پیش رو از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین دستگاههای اجرایی و خدمات شهری برای مقابله با پیامدهای احتمالی گرد و غبار و افزایش دما آماده باش باشند. این شرایط تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با وزش باد از شدت گرما کاسته میشود
