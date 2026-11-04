سازمان هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در بسیاری از استان‌ها و صدور هشدار زرد رنگ خبر داد. این وضعیت جوی تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی با انتشار بیانیة رسمی، تداوم فعالیت سامانه بارشی را در بخش‌های وسیعی از کشور اعلام کرد و هشدارهای لازم را برای روزهای آینده صادر نمود. بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق این نهاد مسئول، بارش‌های پراکنده تا پایان هفته جاری، یعنی روز یکشنبه، در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت و شدت این بارش‌ها در برخی استان‌ها افزایش می‌یابد. این تصمیم بر اساس تحلیل الگوهای دینامیکی جو گرفته شده و هدف آن آمادگی بیشتر شهروندان و نهادهای اجرایی در برابر مخاطرات طبیعی است.

جزئیات بارش‌ها در چهارشنبه سیزدهم آبان

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای امروز چهارشنبه 13 آبان ماه 1405، در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مناطقی از کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، کرمان، هرمزگان، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی، در بعضی ساعات رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد ادامه خواهد داشت. این توزیع جغرافیایی نشان می‌دهد که فشار هوایی فعال بر نوار شمالی و غربی کشور متمرکز است و شهرهای بزرگ این مناطق باید هوشیار باشند.

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به گزارش تسنیم، همچنین بر اساس هشدار هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی امروز در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان تشدید می‌شود. بر اساس این هشدار، مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه شامل رگبار باران، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید است. همچنین در مناطق مستعد، احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد که دید بصری را کاهش داده و ریسک تصادفات را بالا می‌برد.

پیامدهای جوی و خطرات احتمالی

از آثار این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و کاهش شعاع دید اشاره کرد. این موارد نه تنها زیرساخت‌های شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه سفرهای بین‌شهری را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند. سازمان هواشناسی تأکید کرده است که این پیامدها در صورت عدم رعایت احتیاط‌های لازم، خسارات مالی و جانی قابل توجهی را به همراه خواهند داشت.

علاوه بر موارد ذکر شده، احتمال وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد. درختان قدیمی که سیستم ریشه‌ای ضعیفی دارند، در برابر وزش باد شدید آسیب‌پذیر هستند و ممکن است روی خودروها یا ساختمان‌ها سقوط کنند. این موضوع نیازمند بررسی فنی توسط شهرداری‌ها و اداره جنگل‌هاست.

توصیه‌های ایمنی و اقدامات پیشگیرانه

در این راستا به شهروندان توصیه شده از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر پرهیز کنند. این دستورالعمل‌ها برای حفظ جان شهروندان حیاتی هستند، زیرا سرعت جریان آب در مسیل‌ها بسیار بالاست و زمان واکنش کمی وجود دارد. همچنین احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها مورد تأکید قرار گرفته است.

از دیگر توصیه‌های هواشناسی می‌توان به اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی اشاره کرد. کشاورزان موظفند محصولات حساس را قبل از شروع طوفان جمع‌آوری کنند تا از تلفات اقتصادی جلوگیری شود. پارک کردن خودرو در نزدیکی دیوارهای نامحکم نیز خطرناک است.

پیش‌بینی وضعیت هوا در روزهای آینده

بر اساس الگوهای هواشناسی، فردا پنجشنبه با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور، در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب، استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، ارتفاعات و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و نیمه غربی سواحل دریای خزر، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر پنجشنبه در مناطقی از هرمزگان، جنوب و مرکز کرمان، مناطقی از خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

روز جمعه علاوه بر نیمه غربی کشور، گستره فعالیت سامانه بارشی به سواحل دریای خزر و مناطقی در شرق و شمال شرق کشور نیز می‌رسد. شنبه هفته آینده بارش‌ها در نیمه غربی کشور تقویت خواهد شد. روز یکشنبه نیز در نیمه غربی کشور، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و برخی نقاط مرکز و شمال شرق کشور، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

همچنین از روز پنجشنبه در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. طی سه روز آینده خلیج فارس مواج خواهد بود. این تغییرات دمایی و دریایی تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره، ترابری دریایی و سلامت عمومی خواهد داشت. مردم باید لباس‌های گرم‌تر تهیه کنند و در صورت امکان سفرهای دریایی را به تعویق بیندازند. نظارت مستمر بر اخبار رسمی سازمان هواشناسی برای دریافت آخرین وضعیت جوی ضروری است.