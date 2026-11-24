نیروی دریایی ارتش اعلام کرد دو نفتکش متخلف با غیرفعال کردن سامانه‌های ناوبری وارد محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز شده و بر اثر برخورد با مین دچار حریق شدند. این نیرو بر لزوم رعایت مقررات و هماهنگی با نیروهای مسلح برای تردد امن تأکید کرد و هشدار داد که تنگه هرمز تا تحقق اهداف ایران باز نخواهد شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانی رسمی و قاطع، جزئیات جدیدی را از وقایع پیش آمده در محدوده شرق تنگه هرمز افشا کرد.

بر اساس اعلام این نیروی نظامی، بامداد امروز دو فروند نفتکش متخلف که اقدام به غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود نموده بودند، وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شدند. این ناوگان غیرمجاز بنا به دلایل ناشناخته اما محتمل برخورد با مین‌های دریایی دچار حریق شدید شدند و به طور کامل از حرکت بازماندند. این رویداد تکرار گزارشی است که شامگاه دوشنبه بیست و دوم آذرماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تأیید کرده بود.

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تکرار گزارش انفجار نفتکش‌ها در تنگه هرمز

سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که سه نفتکش در تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند. به گفته سخنگوی این نیروی نظامی، دو فروند از این نفتکش‌ها در قسمت شرق تنگه با مین برخورد کرده و دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. همچنین یکشنبه اول آذرماه نیز نیروی دریایی ارتش از آتش‌سوزی دو نفتکش خبر داده بود که با خاموش بودن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شده بودند.

نیروی دریایی سپاه در همان روز و در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام کرد که دو فروند سوپرنفتکش در نزدیکی شمال جزیره غنم و در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دچار انفجار شده و قادر به ادامه مسیر خود نبوده‌اند. این سری وقایع نشان‌دهنده حساسیت بسیار بالای منطقه تنگه هرمز و لزوم رعایت دقیق مقررات دریایی است.

نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اهمیت حیاتی امنیت و حاکمیت در این آبراه استراتژیک، تصریح کرد که رعایت مقررات و ضوابط تردد در تنگه هرمز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مقامات نظامی تأکید دارند که این تنگه راهبردی تا زمانی که به تمام اهداف و خواسته‌های قانونی و امنیتی ایران نرسد، باز نخواهد شد و هیچ گونه تساهلی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

هشدار به مالکان و کاپیتان‌های نفتکش‌ها

مالکان و کاپیتان‌های نفتکش‌ها ملزم هستند برای تردد امن در این مسیر حساس، حتماً با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند و از هرگونه اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی و داخلی خودداری کنند. این هشدارها در شرایطی صادر می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای در حال افزایش است و هرگونه تخلف در حریم هوایی و دریایی کشور می‌تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد.

نیروهای مسلح ایران با نظارت مستمر و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بر تمامی حریم‌های هوایی، دریایی و زمینی خود نظارت دقیق دارند و نسبت به هرگونه تجاوز یا تخلف به طور قاطع واکنش نشان می‌دهند. امنیت تنگه هرمز نه تنها منافع ایران بلکه منافع جامعه جهانی در زمینه تأمین انرژی و امنیت کشتیرانی را در بر می‌گیرد و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای متعهد به حفظ امنیت این آبراه بین‌المللی است.