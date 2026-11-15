هشدار سازمان مدیریت بحران برای بارش شدید در ۴ استان شمالی

سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به تشدید بارش در اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان و مازندران هشدار داد و از تردد در جاده‌های کوهستانی و اطراف رودخانه‌ها در ۲۵ و ۲۶ آبان خودداری کرد.

سازمان مدیریت بحران کشور از تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال بروز حوادث جوی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، معادل ۲۵ و ۲۶ آبان خبر داده است. این هشدارها به ویژه برای استان‌های واقع در نوار شمالی و شمال غرب کشور صادر شده که با خطر بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر روبرو هستند. مسئولان این سازمان بر لزوم پرهیز از اتراق و تردد در اطراف رودخانه‌ها و جاده‌های کوهستانی در این بازه زمانی تاکید ویژه دارند.

جزئیات بارش و استانی‌های در معرض خطر

امید محترمی، معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور، تایید کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان و مازندران در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان شاهد بارش‌های رگباری و نسبتاً شدید خواهند بود. این چهار استان به عنوان مناطق مورد تمرکز هشدارها شناخته می‌شوند و شهروندان مقیم این مناطق باید آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط جوی نامساعد را داشته باشند. شدت این بارش‌ها می‌تواند منجر به ایجاد سیل‌های ناگهانی در بستر رودخانه‌ها و مسدود شدن مسیرهای اصلی شود.

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تدابیر ایمنی برای تردد و سفرهای غیرضروری

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور توصیه کرده است که شهروندان از تمامی سفرهای غیرضروری در روزهای یادشده خودداری کنند. همچنین فعالیت‌های طبیعت‌گردی در مناطق جنگلی و کوهستانی این استان‌ها به شدت ممنوع اعلام شده است. در خصوص جابجایی عشایر نیز تاکید شده است که از هرگونه انتقال دام و تجهیزات در ایام بارش شدید و احتمال طوفان خودداری گردد تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

تجهیزات ضروری و نکات ایمنی در جاده‌ها

در صورتی که تردد در جاده‌های برون‌شهری اجتناب‌ناپذیر باشد، همراه داشتن تجهیزات زمینی مناسب، زنجیر چرخ و سوخت کافی از الزامات حیاتی است. امید محترمی خاطرنشان کرد که رگبارهای شدید در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان می‌تواند دید رانندگان را کاهش داده و کنترل خودرو را دشوار کند. بنابراین، احتیاط در رانندگی و کاهش سرعت به منظور پیشگیری از تصادفات و واژگونی خودروها در پیچ‌های کوهستانی ضروری است.

پیامدهای آب‌گرفتگی معابر و رودخانه‌ها

بر اساس تحلیل‌های کارشناسان این سازمان، ورود حجم بالای آب به بستر رودخانه‌های这四个 استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، خطر سیلاب‌های ناگهانی را به همراه دارد. بالا آمدن سطح آب‌ها می‌تواند باعث غرقابی شدن معابر اصلی و فرعی در شهرها و روستاهای حاشیه رودخانه شود. شهروندان باید از نزدیک شدن به کرانه رودخانه‌ها و چشمه‌ها اکیداً پرهیز کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم هشداردهنده، سریعاً مناطق مسکونی خود را ترک نمایند.

برنامه عملیاتی و نظارت‌های مستمر

سازمان مدیریت بحران کشور با بسیج نیروهای امدادی و تجهیزات لازم، نظارت دقیق خود را بر وضعیت جوی در استان‌های هدف تشدید کرده است. این نهاد هماهنگ‌کننده تلاش می‌کند تا در صورت بروز هرگونه حادثه طبیعی، سریعاً نسبت به اعزام تیم‌های امدادی به محل حادثه اقدام نماید. اطلاعات بیشتر و به‌روزرسانی‌های مربوط به وضعیت جوی از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی این سازمان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.